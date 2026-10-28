VIDEO Motorină la bidon. Percheziții și audieri. Opt șoferi STB, ajutați de paznici, goleau noaptea rezervoarele autobuzelor de la Autobaza Ferentari

Polițiștii de la Brigada de Poliție pentru Transportul Public, cu sprijinul Jandarmeriei București, au făcut miercuri percheziții în București, Ilfov și Giurgiu, într-un dosar în care opt șoferi de la STB, ajutați de doi paznici, sunt acuzați că au furat mari cantități de motorină din autobuzele staționate în timpul nopții în Autobaza Ferentari.

Ancheta a fost declanșată la 27 august, după sesizarea poliției privind dispariția unor cantități importante de carburant.

Astfel, în scopul administrării materialului probator, miercuri, 28 octombrie, au fost puse în executare zece mandate de percheziţie domiciliară, cei zece bănuiţi fiind depistaţi şi conduşi la audieri în baza mandatelor de aducere emise pe numele acestora.

Faţă de cei în cauză vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt şi complicitate la furt.

„Astăzi, 28 octombrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public, cu sprijinul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară și 10 mandate de aducere, în municipiul București și în județele Ilfov și Giurgiu, emise pe numele a zece persoane cercetate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de furt și complicitate la furt. Ancheta penală a fost declanșată la data de 27 august 2026, când polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public au fost sesizați cu privire la furtul unor cantități considerabile de carburant, în dauna unei societăți de transport din Capitală”, transmite Poliția Capitalei.

Din datele anchetei rezultă că, în perioada 23 iunie – 30 septembrie 2026, mai mulți conducători auto, salariați ai STB, ar fi sustras, în timpul nopții și în timpul programului de lucru, combustibil din rezervoarele autobuzelor aparținând firmei.

Poliţia Capitalei mai informează că în 4 august 2026, unul dintre şoferi ar fi beneficiat de sprijinul a doi agenţi de pază, angajaţi în cadrul unei societăţi de profil, care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu.