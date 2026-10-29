Sanda Nicola: Nu aș fi putut să intru în PNL-ul care stătea lângă PSD / Există în PNL oameni cărora le-a fost bine în parteneriatul cu PSD / Nicușor Dan n-a ajutat la scurtarea crizei

În ceea ce privește activitatea sa la șefia filialei PNL Sector 2, Sanda Nicola spune că de la numire și până acum „a fost o experiență de muncă foarte bună”.

„O mare provocare pentru mine. Am venit singură în sânul unei filiale măcinată un pic de conflicte interne, încercând în timp record să deslușesc raporturile, relațiile de putere, de subordonare între cei pe care urma să îi conduc, să îi identific rapid pe cei pe care mă pot baza și să să îmi alcătuiesc o echipă”, a declarat Sanda Nicola.

Aceasta a mai adăugat că a ezitat mult timp să facă pasul spre politică.

„Eu cred că PNL condus de Ilie Bolojan, iar la București condus de Ciprian Ciucu, este formațiunea cu care eu astăzi mă identific la nivel de valori și în care simt că am cadrul potrivit în care să pot să performez și să pun bazele unei echipe solide”, a completat Sanda Nicola.

„Eu nu am legătură cu conflictul intern din partid și nu am avut nimic de împărțit cu nimeni”

Întrebată dacă foștii lideri ai filialei au încercat să îi pună bețe în roate, Sanda Nicola a răspuns că nu este de părere că existau premise pentru acest lucru.

„Evident că este o stare de nemulțumire de partea filialei, pentru că nu toată lumea a sprijinit reforma din interiorul PNL și această reformă destul de evidentă la nivel de București, unde au fost înlocuiți patru șefi de filiale, eu fiind unul dintre ei.

Cu doamna senator Monica Anisie am avut raporturi corecte. Cu dânsa nu am avut niciodată nimic de împărțit. Dânsa este de drept membru în Biroul Politic pe care îl conduc acum, este dreptul ei. Am convocat-o la ședința de astăzi, mă bazez că va veni și vom putea dialoga.

Aici este cumva o stare privilegiată pentru mine. Eu nu am legătură cu conflictul intern din partid și nu am avut nimic de împărțit cu nimeni. Așadar, cred că de cele mai multe ori, în toate discuțiile, în toate ședințele, în toate încăperile sunt, poate, omul cel mai detașat și am această capacitate să văd lucrurile așa cum sunt”, a explicat Sanda Nicola.

„Am venit către PNL în momentul în care a fost limpede că se detașează radical de PSD”

Fosta jurnalistă a vorbit și despre ascensiunea sa fulminantă în cadrul PNL, unde a venit direct pe o funcție de conducere, ceea ce a atras nemulțumirea unora dintre liberali.

„Există mai multe feluri de capitaluri. Unii au bani, unii au influență, unii au credibilitate, unii și-au construit o reputație în foarte mulți ani, unii pot să ofere expertiză. Eu cred că am ce să ofer acestei filiale. E adevărat, nu am fost acolo, nu am meciuri în picioare, nu am fost la lipit afișe alături de dânșii. Și așa este. În același timp, eu nu simt că asta este o vulnerabilitate. Am venit cu o reputație, cu o carieră în spate. Am venit cu o pregătire care, cred eu, că poate să fie de ajutor la nivel local, la nivel național”, a spus Sanda Nicola.

Totodată, aceasta a precizat că nu s-ar fi alăturat PNL dacă partidul nu se disocia de PSD.

„Personal nu am înțeles-o (n.r. asocierea PNL cu PSD din ultimii ani). De aceea am venit către PNL în momentul în care a fost limpede că se detașează radical de PSD. Nu aș fi putut să intru în PNL-ul care stătea lângă PSD. Asta categoric nu aș fi putut să o facă. De aceea spun, am intrat în PNL-ul condus de Ilie Bolojan și fac această distincție”, a declarat Sanda Nicola.

La învestirea guvernului Niculescu, Sorin Grindeanu a declarat de la tribuna Parlamentului că PSD a fost de multe ori Crucea Roșie pentru PNL.

„Uneori am acceptat compromisuri grele și v-am luat pe liste comune pentru a vă salva sigla istorică a partidului”, a declarat liderul PSD.

În replică, Sanda Nicola a spus că „eu nu contest că domnul Grindeanu este un tip foarte creativ cu adevărul”.

„Fiecare spune povestea care să îl avantajeze pe el. Și este practică la PSD. Evident că este povestea care speră dânsul că avantajează PSD în această situație. Sunt, însă, convinsă că în această țară oamenii sunt destul de cerebrali”, a completat aceasta.

„E un nou început pentru PNL”

În ceea ce privește disensiunile din PNL, Sanda Nicola spune că nu vede o tabără anti-Bolojan în partid, însă observă persoane care ar fi vrut continuarea parteneriatului cu PSD.

„Mă întorc în ședința Biroului Permanent Național unde am stat la aceeași masă. Pe partea aceasta era Siegfried Mureșan, domnul Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Robert Sighiartău. Pe partea aceasta era doamna Oana Gheorghiu, după care doamna Alina Gorghiu, după care era domnul Hubert Thuma. Am stat la aceeași masă. Eu nu am văzut două tabere.

Am văzut un partid în care, evident, există teme pe care sunt niște sensibilități, există o istorie comună lungă, sunt niște puncte de vedere divergente care nu au fost armonizate, cel puțin nu deocamdată. Dar pe o chestiune esențială, cum a fost acest vot de trecere în opoziție, cum a fost votul de învestitură pentru guvernul Luca Niculescu, tensiunile nu au fost așa cum te-ai fi așteptat citind doar din presă.

Nu văd o tabără. Da, sunt voci care nu sunt de acord cu reforma lui Ilie Bolojan. Cu siguranță sunt oameni cărora le-a fost bine în apropierea și în parteneriatul cu PSD. De fapt, despre asta este vorba. Există în PNL și oameni cărora le-a fost bine în parteneriatul cu PSD și ar fi vrut să continue”, a spus Sanda Nicola.

Aceasta a adăugat că nu crede în ideea că poziția lui Ilie Bolojan ca lider al PSD este pusă în pericol.

„Nu pot să îmi imaginez așa ceva astăzi. Nu după ședințele la care am participat, după atmosfera pe care am văzut-o în interiorul partidului. Văd lume capacitată, mobilizată să înceapă muncă bună. Faptul că Ilie Bolojan are de acum mai mult timp la dispoziție să meargă în filiale, a plecat deja în filiale și este din ce în ce mai prezent și mai aproape e grozav. E un nou început pentru PNL”, a completat președinta filialei PNL Sector 2.

„Îmi place să cred că un om așa cum l-am cunoscut eu va avea verticalitatea de a se delimita atunci când consideră că lucrurile au scăpat de sub control”

Despre poziționarea lui Nicușor Dan în criza politică traversată de România, Sanda Nicola susține că șeful statului nu s-a implicat pentru rezolvarea acesteia.

„Cert este că n-a ajutat la scurtarea acestei crize politice. Consider că președintele României este un cetățean liber să conducă așa cum își dorește. Asta a fost strategia, gândirea dânsului. De ce? Mi-e greu să o explic. Pot doar să întăresc de ce PNL, Ilie Bolojan au considerat că este de datoria noastră să punem stop. Dacă ne stă în putere, hai să o facem. Și ne-a stat în putere să oprim această criză, acest blocaj, prin învestirea guvernului Niculescu, chiar dacă știam foarte clar că acesta este, mai degrabă, un guvern PSD.

Însă, pentru acuratețe, trebuie să ne uităm în componența acestui guvern nu sunt numai PSD-iști, despre care știm deja ce hram poartă. Au intrat în Guvernul României și niște profesioniști pe care nu aș vrea din start să-i prezum nici vinovați, nici incapabili să producă o schimbare”, a declarat Sanda Nicola.

Întrebată dacă Luca Niculescu va putea ține piept PSD la guvernare, șefa filialei PNL Sector 2 a precizat că nu putem știi în acest moment.

„Eu nu vreau să plec la drum prezumând pe Luca Niculescu un premier slab. Eu îmi doresc pentru noi, România, ca el să fie un premier puternic. Nu putem știi (n.r. dacă va putea să țină piept PSD). E dificil de estimat. În același timp, nu cred că avem altă șansă decât să îi dăm credit. Și, în același timp, îmi place să cred că un om așa cum l-am cunoscut eu va avea verticalitatea de a se delimita atunci când consideră că lucrurile au scăpat de sub control”, a spus Sanda Nicola.