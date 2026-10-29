Radu Miruță critică deciziile de la Transporturi: Constructorii scapă de reguli, oamenii pierd timpul în trafic

Radu Miruță a lansat un atac public la adresa noului ministru al Transporturilor. Într-o postare pe o rețea socială, reprezentantul USR a reclamat anularea unui ordin ministerial. Acest document obliga constructorii la o organizare strictă a lucrărilor pe sectoarele de drum, pe căile ferate și în aeroporturi. Miruță a precizat că decizia actualului ministru va afecta direct participanții la trafic.

Fostul oficial a explicat utilitatea ordinului anulat. Documentul impunea termene clare, etape măsurabile și obligația stabilirii unor rute alternative pe durata reparațiilor.

„Oamenii vor pierde timp în cozi kilometrice, iar cei care organizează prost șantierele vor scăpa de obligația de a da explicații. Exact asta corecta ordinul meu: termene clare, etape măsurabile, rute alternative și lucrări urmărite, nu drumuri închise după bunul plac, în timp ce uneori nu lucrează nimeni”, a scris Radu Miruță.

Politicianul a adăugat că vechea regulă deranja persoanele responsabile de lucrări. În schimb, măsura oferea un sprijin șoferilor obosiți de așteptarea în blocajele rutiere. Conform declarațiilor sale, beneficiarii anulării acestui ordin sunt exclusiv cei care doresc să decidă închiderea drumurilor fără justificări ulterioare.

Acuzații de presiuni politice din partea PSD

Radu Miruță a lansat și acuzații de natură politică la adresa conducerii ministerului. El a menționat că noul ministru cedează la presiunile Partidului Social Democrat. Scopul acestei presiuni ar fi eliminarea deciziilor luate anterior de reprezentanții USR.

„L-am cunoscut pe actualul ministru ca pe un om decent. Pare că presiunea pusă de PSD pentru a anula orbește tot ce ține de USR contează mai mult decât interesul oamenilor”, a adăugat deputatul.

În finalul mesajului său, Radu Miruță i-a transmis demnitarului un apel direct. El a cerut ca disputele politice să nu afecteze cetățenii. Totodată, politicianul a solicitat menținerea unui alt ordin important. Acesta din urmă blochează creșterea tarifelor pentru călătoriile cu metroul. În deschiderea postării sale, reprezentantul USR a amintit și de o eroare recentă de comunicare a actualului ministru, pe care a numit-o „gafa cu tunelul Momoa”.

„Domnule ministru, în goana asta după anulări, nu uitați că deciziile acestea nu sunt contra-USR. Le plătesc oamenii. Și, apropo, vă rog să nu anulați și ordinul prin care am oprit creșterea tarifului la metrou”, a concluzionat Radu Miruță.