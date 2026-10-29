Doliu național în Spania după ce 68 de persoane au murit în accidentul feroviar din Toledo

Spania a decretatt în trei zile de doliu național după accidentul feroviar soldat cu cel puțin 68 de morți și zeci de răniți. Echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții pentru a tăia vagoanele și a extrage victimele. Multe dintre persoanele decedate nu au fost încă identificate de medicii legiști.

Accidentul a avut loc miercuri dimineață. Un tren care circula pe ruta Madrid-Sevilia a lovit o altă garnitură oprită pe șine. Trenul staționat, operat de compania privată Iryo, avea 147 de pasageri la bord. Acest vehicul s-a oprit din cauza unei defecțiuni informatice, conform declarațiilor ministrului Transporturilor, Óscar Puente.

Ministrul a precizat că, în cazul unei erori de sistem, un centru de control din Madrid preia coordonarea traficului. Puente a explicat că angajații acestui centru au luat o decizie pentru reluarea circulației trenurilor fără nicio restricție de viteză. Înregistrările audio cu discuțiile dintre dispecerii din Madrid și mecanici arată că un tren de mare viteză a primit permisiunea de a se pune în mișcare, deși o altă garnitură se afla blocată pe același traseu.

Compania Iryo a comunicat că trenul său a fost lovit din spate de o garnitură a companiei de stat Renfe. Al doilea tren transporta 397 de pasageri. Impactul a provocat căderea mai multor vagoane pe un taluz. Unul dintre vagoane a luat foc, iar martorii au raportat pasageri blocați între scaune pe fondul unui fum dens.

Reacții politice și proteste la Madrid

Premierul Pedro Sánchez a declarat că întreaga țară este în doliu, iar autoritățile au trimis sute de membri ai personalului de intervenție la fața locului. Echipele folosesc drone și elicoptere pentru a localiza victimele.

„Vieți au fost distruse, familii au fost destrămate, durerea este imensă”, a afirmat Sánchez.

El a adăugat că este „inacceptabil” ca Spania să înregistreze două accidente feroviare cu victime în același an, cu referire la coliziunea din ianuarie, soldată cu 46 de morți pe aceeași linie, în aceeași zonă.

Majoritatea partidelor politice au suspendat campania electorală. Excepția a fost partidul Vox. Liderul Santiago Abascal a spus că formațiunea sa nu va participa la acțiuni menite să reducă la tăcere criticile aduse infrastructurii feroviare. La rândul său, Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular, a cerut transparență totală.

„Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa”, a spus Feijóo.

Miercuri noapte, aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat în fața sediului Ministerului Transporturilor din Madrid. Televiziunea publică TVE a transmis că manifestanții au cerut demisia premierului Sánchez și a ministrului Puente. Poliția a recurs la gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, după ce participanții au aruncat cu sticle. Nu s-au raportat răniți sau arestări. Totodată, mecanicii de locomotivă afiliați sindicatului Semaf au anunțat o grevă pentru joi, în scopul apărării siguranței feroviare.

Eforturi pentru identificarea victimelor

Garda Civilă Spaniolă a înființat birouri speciale în Madrid, Toledo, Sevilia și Córdoba pentru a investiga rapoartele despre persoanele dispărute. Prioritatea autorităților este identificarea celor decedați și prelevarea de probe ADN pentru a localiza rudele în cel mai scurt timp.

Locuitorii din Toledo au păstrat un minut de reculegere în cadrul unei ceremonii locale. La nivel european, Comisia Europeană a coborât în bernă drapelele Uniunii Europene din Bruxelles, în semn de solidaritate pe durata doliului național din Spania.