CTP, despre promisiunile PSD: „Umbră de rață pe miros de varză”. Ce spune despre armistițiul de la Oleșki

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat un nou text pe pagina sa oficială de Facebook. El abordează o serie de subiecte de actualitate, de la armistițiul internațional din Ucraina și legislația pentru minori, până la tensiunile din politica de la București.

În prima parte a mesajului, jurnalistul analizează acordul de încetare a focului din localitatea ucraineană Oleșki, stabilit pentru perioada 27 octombrie – 1 noiembrie. Autorul descrie acest acord, susținut de Donald Trump și Vladimir Putin, drept un act cu un fals caracter umanitar. Conform editorialistului, președintele rus utilizează acest armistițiu pentru a simula o dorință de pace, în timp ce Donald Trump îl folosește strict în scop electoral.

„Kievul l-a acceptat pentru că e vorba de salvarea a 6.000 de civili ucraineni, prinși sub ocupația rușilor”, explică ziaristul.

El adaugă faptul că, în restul țării, atacurile armatei ruse asupra civililor din Ucraina s-au intensificat în această perioadă.

Răspunderea penală a minorilor

Un alt subiect abordat pe platforma socială este legislația care exceptează minorii sub 14 ani de la răspunderea penală. Cristian Tudor Popescu afirmă că această normă juridică a devenit o lege nedreaptă. El argumentează că tinerii din prezent dețin discernământ și acționează conform unor planuri premeditate.

„Între 10 și 14 ani, «copilul» de astăzi știe foarte bine ce face, țese documentat planuri criminale în decurs de luni de zile, își alege cu atenție locul și timpul prielnice acțiunii, se laudă cu ea pe net”, scrie gazetarul.

El avertizează că acești minori reprezintă un pericol clar pentru societate și un model negativ pentru alții de aceeași vârstă.

Politica internă și deciziile justiției

Pe plan politic intern, ziaristul critică Partidul Social Democrat (PSD), formațiune pe care o acuză de promisiuni iluzorii, descrise prin expresia „umbră de rață pe miros de varză”. În acest context, autorul menționează discursul ministrului Sorin Grindeanu și atitudinea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Interesant până unde va merge Alexandru Nazare în a ține piept ticăloșiei sterpe a PSD”, notează jurnalistul.

În final, textul face referire la deciziile recente din justiție. Autorul comentează menținerea în arest a lui Gerorgescu, poreclit „Dumnezeilă”. El consideră că acțiunea autorităților a avut loc târziu, abia după o asociere politică a persoanei respective cu liderul partidului AUR, George Simion.