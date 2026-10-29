POLITICO Accidentul feroviar din Toledo afectează campania electorală a premierului Pedro Sanchez în Spania

Accidentul feroviar produs în apropierea orașului Toledo a generat dezbateri politice referitoare la gestionarea infrastructurii publice de către premierul Pedro Sanchez. Evenimentul are loc cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor anticipate programate pentru 29 noiembrie.

Autoritățile spaniole nu au stabilit încă motivul exact al incidentului de miercuri, soldat cu cel puțin 68 de decese. Cu toate acestea, coliziunea readuce în atenție accidentul similar produs cu mai puțin de un an în urmă, lângă localitatea Adamuz. Ancheta oficială a atribuit acel eveniment unei defecțiuni a șinelor din cauza întreținerii deficitare. Acest aspect a intensificat verificările asupra rețelei feroviare naționale și a capacității guvernului de a administra serviciile publice, notează Politico.

În ultimele săptămâni, liderul socialist Pedro Sánchez recuperase procente în sondaje în fața liderului conservator al Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo. Șeful guvernului a axat campania electorală pe problema locuințelor și pe alte teme sociale. Accidentul de miercuri a modificat atenția publicului spre starea serviciilor publice.

Reacțiile opoziției și ancheta guvernamentală

Liderul opoziției, Alberto Núñez Feijóo, a solicitat miercuri clarificări oficiale.

„Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa”, a declarat reprezentantul Partidului Popular. El a cerut o investigație guvernamentală imediată și o anchetă judiciară completă, fără interferențe politice. Feijóo a îndemnat inițial la prudență, dar a adoptat ulterior un ton ferm printr-un mesaj public cu textul „Ajunge”.

La rândul său, partidul Vox a promis să tragă guvernul la răspundere pe cale legală. Formațiunea politică a acuzat executivul de degradarea infrastructurii. Un parlamentar socialist, sub protecția anonimatului, a declarat pentru Politico faptul că accidentul schimbă dinamica acestei campanii electorale și oferă argumente opoziției de dreapta.

Prezent la locul coliziunii, premierul Pedro Sanchez a afirmat că Spania nu poate tolera două accidente feroviare cu victime în același an. El a promis acțiuni ferme dacă investigațiile demonstrează existența unor erori clare de sistem.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a indicat o eroare la centrul național de control din Madrid. Un angajat a autorizat trecerea unui tren pe o linie ocupată de o garnitură oprită.

Efectele asupra încrederii publice

Rețeaua feroviară de mare viteză, inaugurată în anul 1992, a reprezentat un simbol al integrării europene și al progresului tehnologic pentru statul spaniol.

Jurnalistul și analistul Ramón González Férriz a explicat că investițiile în infrastructura de transport au scăzut considerabil după anul 2015. El a comparat starea actuală a căilor ferate cu defecțiunile din sistemul de sănătate și cu pana națională de curent înregistrată în Spania în luna aprilie 2025.

După accidentul de la Adamuz din luna ianuarie, Pedro Sanchez a promis refacerea încrederii în rețeaua feroviară națională. Incidentul recent a afectat percepția publicului față de funcționarea serviciilor de stat. În acest context, compania de stat Renfe a suspendat vânzarea biletelor pe coridorul de mare viteză Madrid-Andaluzia până în luna decembrie.

Această decizie blochează o rută esențială pentru transportul a milioane de pasageri între capitală și sudul Spaniei. Sondajele de opinie publicate anterior indicau o competiție strânsă, însă noile evoluții forțează coaliția aflată la guvernare să își reconfigureze mesajele electorale.