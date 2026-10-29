Vila Mamaia, de lângă Palatul Regal, ar putea fi închiriată din nou de familia viceprimarului Bujduveanu. Ce chirie și ce investiții prevede contractul

Oferta, pe masa acționarilor Mamaia SA

Compania Mamaia SA, la care statul român deține 96,5% din acțiuni prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, urmează să aprobe oferta prin care Tehno Construct a cerut închirierea vilei turistice Mamaia și a terenurilor de sport aferente din stațiune.

Producătorul de beton Tehno Construct reprezintă principala afacere a familiei Bujduveanu și a mai avut vila în chirie în 2023, arată Profit.ro.

Cinci ani de chirie, cu opțiune de prelungire

Contractul ar urma să fie încheiat pe 5 ani, perioadă care poate fi extinsă cu încă 5, dacă investițiile din prima etapă sunt realizate și contractul este executat corespunzător. Pentru primii 3 ani, chiria a fost fixată la 35.000 de euro anual, la care se adaugă TVA, urmând ca ulterior să fie majorată și indexată în fiecare an.

Investițiile asumate de firmă

Din cei 600.000 de euro fără TVA prevăzuți în programul de investiții, jumătate, adică 300.000 de euro, trebuie cheltuiți în primii 5 ani, iar ceilalți 300.000 de euro în perioada de prelungire, potrivit sursei citate. Când contractul încetează, investițiile cu caracter fix trec în patrimoniul Mamaia SA, fără ca firma să primească vreo despăgubire.

Draftul contractului cu Tehno Construct a fost deja aprobat de Consiliul de Administrație al Mamaia SA, urmând să fie supus aprobării acționarilor companiei pe 17 noiembrie.

Vila de lângă fosta reședință regală

Vila Mamaia, clasificată la 3 stele, are 10 camere, un etaj și o suprafață desfășurată de 719 metri pătrați, la care se adaugă un teren de sport de 1.000 de metri pătrați, și gestionează totodată clubul de padel Padeland.

Proprietatea este vecină cu vila regală, numită și Palatul Regal din Mamaia, inaugurată în 1926 la dorința Reginei Maria a României. Aici și-a petrecut Regele Mihai verile copilăriei, iar clădirea se află astăzi în paragină, arată sursa citată.

Hotelul Richmond, cealaltă proprietate a familiei în stațiune

Familia Bujduveanu deține în Mamaia și hotelul Richmond, de 4 stele, deschis în 2008. Unitatea are 47 de camere de capacități diferite, un restaurant care poate primi 80 de persoane și o sală de conferințe la etajul 5.

Scos la vânzare în 2019 pentru 4,8 milioane de euro, hotelul nu și-a găsit cumpărător, iar în prezent este operat de Stelmar Orizont, firmă deținută de Sarkis Selim, conform aceleiași surse.

Parcursul lui Stelian Bujduveanu la Primăria Capitalei

Stelian Bujduveanu a fost ales viceprimar general al Municipiului București în decembrie 2020. Între mai și decembrie 2025, a ocupat interimar funcția de primar general al Bucureștiului, în locul lui Nicușor Dan. După ce Ciprian Ciucu a fost ales Primar General, Bujduveanu a revenit în funcția de viceprimar.

Firma Tehno Construct, principala afacere a familiei viceprimarului Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a depus o ofertă pentru a închiria din nou vila Mamaia și terenurile de sport din jurul ei, aflate lângă Palatul Regal.

Contractul prevede o chirie de 35.000 de euro pe an în primii 3 ani și investiții de 600.000 de euro, iar acționarii Mamaia SA, companie controlată de stat, urmează să-l aprobe pe 17 noiembrie.