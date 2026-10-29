EXCLUSIV Sanda Nicola: Trecutul lui Mircea Geoană în PSD a contat în eșecul său la alegeri / Am plecat cu un pic de șoc postraumatic

„E o lecție fundamentală pe care am învățat-o. Eu venea în campania lui Mircea Geoană, care fusese până atunci secretarul general adjunct al NATO, un om care după ce s-a desprins de PSD a reușit în arena internațională să își croiască o carieră. Dar asta voiam eu să văd. În vreme ce mare parte din electorat, în special electoratul din București, electoratul urban, nu voia să vadă altceva decât fostul președinte al PSD, care a trebuit să gestioneze baroni locali de care nimeni nu mai voia să mai audă vreodată.

Tot ce faci în acest drum în politică se adună, te costă, toate asocierile se plătesc mai devreme sau mai târziu. Și încă o lecție foarte importantă este că tu poți să vii să spui cele mai mari adevăruri și să nu te audă nimeni, să nu te creadă nimeni. Pentru că nu treci acel test de acceptabilitate. Și asta este ceea ce eu observam. Nu atingea acel nivel de acceptabilitate din partea publicului în așa fel încât mesajele domniei sale, pe care eu le apreciez în continuare ca fiind cele corecte din ce se punea în dezbatere…ei nu le auzeam. Pentru că oamenii nu vor să te accepte. Și dacă ai pierdut asta, ai pierdut totul. Nu mai contează competențele, nu mai contează experiența”, a explicat Sanda Nicola.

„Ca tot românul, am rămas cu gura căscată văzând scorul final”

Fosta jurnalistă a mai precizat că nu se aștepta la scorul obținut de Mircea Geoană.

„Așa îl dădeau sondajele. Voi lua întotdeauna cu o doză mare de sare tot ce se întâmplă într-un an electoral, într-o campanie electorală. Cred, din păcate, că sondajele de opinie sunt adesea instrumente de manipulare.

Eu nu știu dacă era real nici acel scor, după cum pe durata campaniei vedeam cum se modifică cifrele, nu găseam niște explicații perfect plauzibile pentru variațiunile la care asistam. După, ca tot românul, am rămas cu gura căscată văzând scorul final”, a spus Sanda Nicola.

„S-a reușit foarte repede și printr-un efort comun al tuturor celorlalți adversari acel character assassination”

Totuși, aceasta a adăugat că la un moment dat a devenit foarte clar că Mircea Geoană nu mai are nicio șansă de câștig.

„Devenea foarte-foarte clar că sunt prea multe forțe potrivnice și noi aveam resurse extrem de limitate pentru a face mai mult”, a completat aceasta.

Întrebată dacă s-a greșit undeva în campania lui Mircea Geoană, Sanda Nicola a precizat că toți ceilalți candidați l-au atacat la comun pe fostul candidat, ceea ce a dus la pierderi în rândul finanțatorilor sau al susținătorilor.

„Cred că s-a reușit foarte repede și printr-un efort comun al tuturor celorlalți adversari, nu știu dacă neapărat armonizați ei între ei, ci doar punând toată lumea azimutul pe același candidat, s-a reușit acel character assassination. Lovitură după lovitură la credibilitatea domniei sale, iar asta a descurajat finanțatori, susținători, simpatizanți. Ușor-ușor au plecat de lângă noi sau sprijinul pe care ne bazam nu a mai venit”, a explicat Sanda Nicola.

„Am plecat cu un pic de șoc postraumatic”

Aceasta a mai declarat că dacă nu ar fi participat la campania lui Mircea Geoană nu ar fi intrat ulterior în politică.

„Trebuie să înțelegeți că era o echipă foarte mică, resursele chiar erau limitate. Spun cu foarte multă sinceritate, am avut libertatea de a spune întotdeauna ceea ce cred. Nu mergeam în emisiunii cu punctaje de partid. Asta îți dădea o liberate fantastică și mi-a permis să fiu autentică. În cele mai multe dintre apariții eu zic că am fost autentică, indiferent de cum mi-a ieșit.

Nu sunt mulțumită de toate aparițiile. Sau nu sunt eu mulțumită de fiecare dată de felul în care am reușit să mă gestionez eu pe mine, pentru că conjunctura era complicată. Dar școala prin care am trecut în această campanie a fost un exercițiu extraordinar de formator. Consider că mi-a fost de foarte mare ajutor. Fără experiența aceea, cu siguranță astăzi nu făceam pasul în politică”, a spus Sanda Nicola.

Totodată, fosta jurnalistă a mai declarat că acela este momentul în care a început parcursul său în politică.

„Recunosc că am plecat cu un pic de șoc postraumatic. Mi-am făcut foarte multe verificări și m-am întors cu obstinație la anumite momente, dacă aș fi putut să fac mai bine, cât anume a fost responsabilitatea mea din acest eșec. Și mi se pare esențial să te întrebi. În același timp, păstrând proporțiile și văzându-și lungul nasului: nu eu eram candidatul. Dar a fost un exercițiu fabulos din care am învățat foarte multe și acolo putem considera că începe, de fapt, parcursul meu în politică, în aceste confruntări din emisiuni televizate”, a spus Sanda Nicola.

Sanda Nicola: Am simțit că am rezonat cu Ciprian Ciucu în câteva emisiuni din campania electorală, deși eram în tabere adverse

Aceasta mai susține că în dezbaterile televizate a ajuns la concluzia că are afinități politice cu Ciprian Ciucu.

„Eu știu că în acele confruntări am câștigat uneori respectul adversarilor. Practic, dacă stau bine să mă gândesc, inclusiv în raport cu Ciprian Ciucu, pe care îl cunoșteam din prima noastră tinerețe, când eram moderator de televiziune, el era activist civic și l-am avut adeseori invitat în platouri la emisiuni pe care le-am moderat, am simțit că am rezonat în câteva dintre emisiunile din campania electorală în care noi eram în tabere adverse.

Dar, din nou, eu am venit în acea campanie un om foarte liber să își spună părerile și au fost câteva intersecții în păreri care mie mi-au arătat că am afinități cu acest om. Dincolo de faptul că susțineam un alt candidat”, a explicat Sanda Nicola.