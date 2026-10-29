Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Trei aeroporturi internaționale, temporar închise

Regiunea Moscovei a fost vizată de un atac masiv cu drone în cursul nopții, fapt care a provocat suspendarea operațiunilor pe trei aeroporturi internaționale. Autoritățile ruse susțin că au interceptat cel puțin 74 de aparate de zbor fără pilot la periferia capitalei.

Stefan Lupu - Reporter special
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Trei aeroporturi internaționale, temporar închise

Aeroportul Vnukovo

Regiunea Moscovei a fost vizată de un atac masiv cu drone în cursul nopții, fapt care a provocat suspendarea operațiunilor pe trei aeroporturi internaționale. Autoritățile ruse susțin că au interceptat cel puțin 74 de aparate de zbor fără pilot la periferia capitalei.

Capitala Rusiei și regiunea adiacentă s-au confruntat cu un atac amplu cu drone în noaptea de miercuri spre joi. Autoritățile de la Moscova au activat sistemele de apărare antiaeriană. Primarul Serghei Sobianin a anunțat inițial distrugerea a 57 de drone direcționate spre oraș. În jurul orei locale 2:15, oficialul rus a revizuit bilanțul la 74 de aparate interceptate. Presa independentă nu a putut verifica aceste cifre din surse neutre, scrie kyivpost.

Incidentul a provocat perturbări majore ale traficului aerian. Agenția federală rusă pentru aviație, Rosaviatsia, a impus restricții temporare pentru aterizări și decolări pe trei aeroporturi din zona capitalei. Este vorba despre hub-urile aeriene Vnukovo, Domodedovo și Jukovski. Reprezentanții agenției au invocat motive stricte de siguranță a zborurilor.

Zboruri anulate și explozii la periferie

Restricțiile de la aeroportul Jukovski au fost ridicate după aproximativ o oră. În paralel, aeroporturile Vnukovo și Domodedovo au acceptat aeronave doar sub proceduri speciale de coordonare. Din cauza acestor măsuri, două avioane de pasageri care călătoreau din Turcia spre Moscova au primit ordinul de a se întoarce la punctul de plecare. Datele au fost furnizate de publicația independentă ASTRA și au fost confirmate de sistemele de control al traficului aerian.

La sol, locuitorii din Naro-Fominsk au raportat zgomote puternice pe parcursul nopții. Localitatea se află la o distanță de aproximativ 56 de kilometri sud-vest de șoseaua de centură a Moscovei. Martorii au declarat jurnaliștilor că au auzit cel puțin trei explozii, deși nu au observat drone pe cer. Alte persoane au semnalat detonări repetate dinspre regiunea vecină Kaluga. Autoritățile ruse emiseseră avertizări de atac aerian pentru întreaga regiune a Moscovei cu puțin timp înainte de ora locală 22:00.

Precedentul din luna octombrie

Primarul Serghei Sobianin a precizat că echipajele serviciilor de urgență s-au deplasat în zonele cu fragmente de drone căzute la sol. Acest incident reprezintă al doilea atac aerian major din luna octombrie cu impact direct asupra infrastructurii de aviație a capitalei ruse.

La data de 23 octombrie, un eveniment similar a forțat închiderea temporară a tuturor celor patru mari aeroporturi moscovite, inclusiv Șeremetievo. Acel atac a provocat întârzierea sau anularea a zeci de curse aeriene comerciale, pe fondul activării sistemelor de rachete antiaeriene în perimetrul regiunii metropolitane.

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