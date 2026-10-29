Antreprenorii români, față în față cu incertitudinea economică. A treia ediție a barometrului de business

Antreprenorii din România își vor spune punctul de vedere despre starea economiei, presiunea fiscală și perspectivele afacerilor într-o perioadă marcată de incertitudini politice și geopolitice. A treia ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România, realizată de INSCOP Research la comanda NewMoney, va fi lansată pe 3 noiembrie 2026, în cadrul unei dezbateri la care sunt așteptați reprezentanți ai Guvernului, ai mediului de afaceri și ai instituțiilor publice.

Evenimentul face parte din proiectul „Noul Patriotism Economic”. Cercetarea urmărește să ofere o imagine asupra modului în care antreprenorii evaluează evoluția economiei românești, funcționarea serviciilor publice și situația propriilor companii, notează newmoney.ro.

Noua ediție continuă analiza începută în anii precedenți, dar introduce și teme adaptate contextului economic actual. Printre întrebările centrale se numără efectele suprapunerii crizelor politice, fiscale și geopolitice asupra firmelor, relația dintre stat și mediul privat, precum și măsurile necesare pentru susținerea investițiilor și dezvoltării economice.

Ce vor să afle organizatorii de la antreprenori

Barometrul își propune să arate cum s-a schimbat percepția oamenilor de afaceri asupra economiei și care sunt principalele probleme cu care se confruntă companiile. Rezultatele urmează să ofere informații despre așteptările antreprenorilor și despre felul în care aceștia văd evoluția mediului de business.

Dezbaterea va aborda și posibilitatea transformării unei economii bazate în mare măsură pe consum într-una în care investițiile au un rol mai important. O altă temă este cea a statului ca partener al companiilor, în condițiile în care deciziile fiscale și administrative influențează activitatea firmelor.

Organizatorii vor pune în discuție și perspectivele de regenerare economică a României, precum și soluțiile prin care mediul de afaceri poate face față perioadelor de instabilitate.

Prezentarea rezultatelor este programată între orele 10:00 și 10:30 și va fi susținută de Remus Ioan Ștefureac, directorul general al INSCOP Research. Evenimentul va fi moderat de Constantin Rudnițchi, redactor-șef al publicației NewMoney.

Miniștri și reprezentanți ai mediului de afaceri, la aceeași masă

Agenda include și o intervenție a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, programată între orele 10:30 și 11:00, sub titlul „Mai e mult până departe?”.

Ulterior, între orele 11:00 și 12:30, este programată dezbaterea „România la bani mărunți”, în cadrul căreia vor fi analizate provocările economiei și relația dintre deciziile autorităților și nevoile companiilor.

Printre participanții anunțați se numără Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale, Daniel Zamfir, ministrul Economiei, și Claudiu Năsui, ministrul Economiei și Digitalizării din Republica Moldova.

La discuții vor participa și reprezentanți ai mediului privat, printre care Roxana Pintea, de la Philip Morris România, Tiberiu Dănețiu, reprezentant al sectorului de retail, Natalia Gavrilița, fost prim-ministru al Republicii Moldova, Alex Rus, fondatorul Grota Țaga, Călin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din România, și Răzvan Luca, director general NIBIRU.

Rezultatele vor contura așteptările mediului de business

A treia ediție a barometrului își propune să ofere o perspectivă asupra modului în care antreprenorii percep situația economică și asupra așteptărilor lor pentru perioada următoare. Cercetarea urmărește să surprindă atât evaluările privind economia națională, cât și relația dintre mediul de afaceri și instituțiile statului.

O perspectivă asupra mediului de afaceri din România poate fi obținută și prin intermediul unei platforme DDM, care permite analizarea datelor economice la nivelul județelor.