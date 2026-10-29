Nuntă cu dosar penal la Sibiu. Mirele a filmat invitații în băi și dormitoare cu dispozitive ascunse în prize

O petrecere de nuntă organizată la o cabană de pe Valea Avrigului, în județul Sibiu, s-a încheiat cu deschiderea unui dosar penal. Aproximativ 30 de invitați au participat la eveniment. Principalul suspect în acest caz este chiar mirele. Bărbatul are 38 de ani și lucrează ca programator IT.

Autoritățile îl acuză de instalarea unor dispozitive de înregistrare audio-video în prizele din dormitoare și băi. Scopul său a fost supravegherea prietenilor în momente intime.

Poliția și Parchetul au preluat cazul. În prezent, atât proaspătul soț, cât și soția sa au calitatea oficială de suspecți. Dosarul penal vizează infracțiunea de violare a vieții private.

Dispozitive electronice de supraveghere ascunse în prize

Unul dintre cuplurile invitate la nuntă a descoperit dispozitivele. Felicia și partenerul ei au primit cazare într-un dormitor al cabanei. Cei doi au observat o anomalie la o priză dublă montată în fața patului. Bărbatul a verificat adaptorul electric și a găsit un mecanism electronic de spionaj în interior.

Oaspeții au extins căutările în celelalte încăperi. Ei au identificat un al doilea dispozitiv similar în baie, orientat către cabina de duș. O a treia cameră ascunsă monitoriza un alt dormitor. Acolo primiseră cazare două tinere.

„Era încremenit, cu un dispozitiv în mână. Îl găsise în priză. Era un dispozitiv video și audio încorporat în priză, în fața patului nostru. Acest dispozitiv filma Full HD și surprindea toate detaliile care se pot petrece într-un pat. Și în baie aveam un al doilea dispozitiv introdus în priză, în fața dușului, care filma absolut toate detaliile care se pot întâmpla într-un duș”, a povestit Felicia, citată de Libertatea.

Distrugerea probelor și intervenția Poliției

Inițial, invitații la petrecerea de nuntă nu l-au suspectat pe mire. Ei au extras cardul de memorie din priză și l-au predat gazdei. Oaspeții au bănuit o implicare a proprietarilor cabanei sau a unor persoane străine. Mirele a preluat cardurile de memorie și le-a distrus pe loc. El a încercat să elimine dovezile stocate.

Ulterior, prietenii săi au decis să meargă la poliție cu resturile echipamentelor. La presiunea invitaților, programatorul IT a recunoscut achiziția și montarea dispozitivelor de supraveghere. El i-a mărturisit faptele și noii sale soții.

Polițiștii sibieni au efectuat percheziții la locuința celor doi soți. Anchetatorii au ridicat zece echipamente electronice, mai exact șase telefoane mobile și patru laptopuri. Specialiștii vor analiza aceste dispozitive prin expertize informatice.

Procurorii investighează activitatea bărbatului din trecut. Ei doresc să afle destinația fișierelor video. Anchetatorii verifică stocarea imaginilor pe servere externe sau distribuirea lor pe internet. De asemenea, autoritățile analizează gradul de implicare al femeii. Codul Penal pedepsește violarea vieții private cu închisoare de până la 5 ani.