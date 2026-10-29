Cei mai mulți angajați se caută în vânzări. Cât câștigă un vânzător sau un contabil

Datele platformei de recrutare eJobs pentru primele trei trimestre ale anului, alături de cifrele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), arată unde se caută oameni, ce salarii se oferă și cât de mare a devenit concurența dintre candidați, scrie profit.ro.

Patru departamente, în topul cererii de personal

În primele trei trimestre, companiile au semnalat cele mai mari nevoi de angajați pentru departamentele de vânzări, relații cu clienții, administrativ/logistică și financiar/contabilitate, potrivit datelor eJobs, arată sursa citată.

Dintre cele peste 170.000 de joburi publicate pe eJobs.ro de la începutul anului până în prezent, aproape 70.000 au vizat vânzările, circa 30.000 au fost pentru client service, iar alte 25.000 pentru administrativ/logistică.

La capătul opus se află service-ul/mentenanța, secretariatul și personalul medical, departamentele pentru care s-au scos cele mai puține posturi în piață.

Atât debutanți, cât și specialiști

Recrutările se adresează deopotrivă celor aflați la început de drum și specialiștilor, fie cu experiență medie, de 2-5 ani, fie cu o senioritate de peste 5 ani.

Angajatorii caută și vorbitori de limbi străine. Engleza apare drept cerință în aproape jumătate dintre anunțurile publicate anul acesta, iar pe listă se mai află germana, italiana, franceza, spaniola și maghiara.

Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, a explicat că aceste limbi sunt solicitate mai ales pentru rolurile din centrele de suport și client service. „Cu cât limba străină căutată este mai rară, cu atât se găsesc mai greu candidați relevanți pentru poziție, dar și salariile oferite depășesc media pieței”, a precizat ea.

Redistribuire, nu dispariție a locurilor de muncă

„O încetinire a recrutărilor nu înseamnă în mod obligatoriu că nevoia de angajați dispare”, a declarat Roxana Drăghici. Potrivit acesteia, în multe situații e vorba mai degrabă de o mutare a cererii dinspre domeniile sau departamentele în care activitatea se restrânge către cele aflate în creștere.

Din acest motiv, candidații ar trebui să țină cont nu doar de industria în care și-ar dori să lucreze, ci și de rolurile pentru care au deja competențele necesare ori spre care s-ar putea reorienta cu ușurință, a mai spus reprezentanta eJobs.

Aplicările candidaților se îndreaptă atât spre departamentele care angajează intens în această perioadă, precum vânzările, client service-ul sau administrativ/logistica, cât și spre zone cu puține oferte disponibile, cum este back-office/secretariat, arată datele eJobs.

Cât câștigă un vânzător, un contabil sau un specialist în relația cu clienții

Salariul mediu al unui specialist în vânzări ajunge la 4.500 de lei pe lună, sumă formată din partea fixă și componenta variabilă. Un contabil primește, în medie, 5.500 de lei net lunar, iar un specialist în asistență clienți are un salariu de 3.600 de lei.

Valorile reprezintă medii nete calculate la nivel național și cuprind toate nivelurile de carieră.

Peste 30.000 de locuri vacante în evidențele ANOFM

Pe baza datelor transmise de agenții economici, ANOFM anunță că, în prezent, sunt disponibile 30.677 de locuri de muncă la nivel național.

Cele mai multe posturi sunt pentru conducător auto transport rutier (3.625), lucrător comercial (1.611), manipulant mărfuri (1.388) și muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.346).

Pe lista cererilor se mai află agent de securitate (1.140), muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (994), curier (993), muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (655), montator subansamble (638) și agent curățenie clădiri și mijloace de transport (552).

Locurile de muncă, în funcție de nivelul de studii

Din totalul de 30.677 de posturi vacante declarate de angajatori, 1.922 se adresează absolvenților de studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări; specialist în diverse domenii de activitate etc.), precizează agenția.

Pentru absolvenții de liceu sau de școală postliceală sunt disponibile 5.991 de joburi (agent de securitate; asistent medical generalist; agent de vânzări; agent servicii client; asistent personal al persoanei cu handicap grav etc.), iar persoanele cu studii profesionale au la dispoziție 6.468 (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; operator la mașini-unelte cu comandă numerică; lăcătuș mecanic etc.).

Celelalte 16.296 de locuri de muncă revin persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale (manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; curier; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc.).

Baza de date a ANOFM se actualizează în timp real, în funcție de posturile declarate de angajatori, de perioada de valabilitate a ofertelor și de numărul repartițiilor emise pentru ocuparea lor. Lista completă a locurilor vacante poate fi consultată pe site-ul anofm.ro, la secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

Oferte în străinătate, prin EURES

Prin rețeaua EURES România, angajatori din Spațiul Economic European pun la dispoziție 84 de locuri de muncă vacante.

Cele mai multe sunt în Norvegia, unde se caută 45 de lucrători în producție pentru prelucrarea somonului.

Republica Cehă oferă 20 de posturi de operator/operatoare linie de producție, muncitor/muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice, Olanda caută 10 inspectori veterinari, Franța, 4 lucrători agricoli în livadă, iar Danemarca și Spania au câte un post, pentru mecanic de atelier, respectiv manager mentenanță.

Mai puține joburi noi decât anul trecut

Primele nouă luni ale anului au adus 160.000 de oferte noi de muncă. Angajatorii continuă să caute candidați, însă într-un ritm ușor mai scăzut decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Diferența față de 2025 se explică prin condițiile economice din ultimul an, în 2026 companiile abordând cu prudență planurile de extindere a echipelor.

Domeniile care au continuat să angajeze

Unele domenii mari nu și-au redus activitatea de recrutare și au căutat în continuare oameni pentru aproape toate nivelurile de carieră, a explicat Roxana Drăghici.

Retailul, industria alimentară, transportul/logistica și sectorul financiar/bancar au avut o evoluție pozitivă, iar acesta e un semnal bun pentru candidați, pentru că sunt, dintotdeauna, domeniile cu cele mai multe recrutări, a adăugat ea.

Ianuarie, martie și septembrie au fost cele mai bune luni după numărul de anunțuri publicate pe platformă, cu între 17.000 și 21.000 de joburi noi la dispoziția candidaților. Retailul rămâne pe primul loc între sectoarele care au angajat cel mai mult, cu 35.000 de posturi publicate între ianuarie și 1 octombrie.

Urmează serviciile, apoi industria alimentară, producția, transportul/logistica, construcțiile, call-center/BPO, turismul, financiar/bancar și asigurările. Cele mai puține recrutări le-au făcut companiile din educație/training, farma, imobiliare, energie și advertising/marketing/PR.

De ce unele sectoare angajează mai puțin

În unele dintre aceste domenii, anul 2026 a adus o plafonare sau chiar o contracție a activității, potrivit Roxanei Drăghici. În farma sau energie, în schimb, fluctuația de personal e relativ scăzută, ceea ce a eliminat unul dintre motivele pentru care apar posturi noi, nevoia de a găsi înlocuitori pentru cei plecați.

În domeniile dominate de specialiști și de candidați cu experiență îndelungată, perioadele economice agitate aduc mai multă stabilitate, iar plecările voluntare devin foarte rare.

Unde și pe ce niveluri de experiență s-au căutat oameni

Candidații din București, Brașov și Cluj-Napoca au avut cele mai multe opțiuni, urmați de cei din Iași, Timișoara, Constanța, Ploiești și Sibiu.

Majoritatea anunțurilor s-au adresat candidaților entry-level, cu mai puțin de doi ani de experiență în domeniu sau pe postul respectiv, celor mid-level, cu 2-5 ani de experiență, celor fără experiență și celor senior level, cu peste 5 ani de experiență.

Număr record de aplicări

În primele trei trimestre, candidații au trimis 10,4 milioane de aplicări, cu 27% mai multe decât anul trecut, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, arată datele eJobs. Interesul s-a îndreptat mai ales spre joburile din retail, servicii financiar/bancare, call-center/BPO, industria alimentară, turism și IT/telecom, a explicat Roxana Drăghici.

Multe dintre aceste domenii scot în piață în special posturi entry-level, motiv pentru care cele mai multe aplicări vin de la candidați cu 0-2 ani de experiență, potrivit acesteia.

Volumul aplicărilor a crescut anul acesta la toate categoriile de vârstă. Segmentul 25-35 de ani rămâne cel mai activ, cu 4,1 milioane de aplicări, urmat de tinerii între 18 și 24 de ani, cu 2,8 milioane. Creșteri față de anul trecut au avut și categoriile 36-45 de ani, cu 2,1 milioane de aplicări, și 45+, cu 1,2 milioane.

Concurență tot mai strânsă pentru un post

Reprezentanta eJobs a pus în legătură numărul mare de aplicări cu ritmul mai lent al joburilor noi. „Creșterea numărului de aplicări în paralel cu o ușoară temperare a volumului de joburi noi arată că presiunea competiției dintre candidați este în creștere. Deja anul acesta am ajuns la un număr mediu de 65 de aplicări / job, iar în industrii precum retail sau IT / telecom media trece de 90”, a conchis Roxana Drăghici.