Iulian Lorincz (USR): Nu vom iniția și nu vom semna, alături de AUR, o moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu

„Există posibilitatea să votăm o moțiune împotriva PSD”.

Rareș Mereuță - senior editor
Iulian Lorincz (USR): Nu vom iniția și nu vom semna, alături de AUR, o moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu

Sursa: Cotidianul

„Există posibilitatea să votăm o moțiune împotriva PSD”.

Deputatul Iulian Lorincz afirmă, la Podcasturile Cotidianul, că USR nu va iniția și nu va semna o moțiune de cenzură împotriva guvernului Luca Niculescu alături de AUR, deși nu exclude posibilitatea de a vota o astfel de inițiativă.

Iulian Lorincz a declarat că USR nu dispune în prezent de suficiente semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură și a subliniat că partidul nu intenționează să repete colaborarea cu AUR din perioada căderii guvernului Cîțu.

„Și a fost o greșeală. A fost o greșeală pe care nu o vom repeta. Și e bine să înveți din greșeli”, a spus deputatul USR, referindu-se la demersul comun de la acea vreme.

„Nu avem o decizie a Comitetului Politic în momentul de față, deci nu vreau să angajez partidul într-o declarație, dar există posibilitatea să votăm o moțiune împotriva PSD. Dar, cu siguranță, nu vom iniția și nu vom semna cu AUR și nu ne vom asocia cu partidul AUR”, a declarat Iulian Lorincz.

Deputatul USR a fost întrebat și despre posibilitatea unei colaborări cu PNL pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.

„Există posibilitatea asta, desigur. Dar înțeleg că Partidul Național Liberal a semnat un acord prin care spune că nu va semna și nu va vota o moțiune timp de șase luni”, adaugă deputatul USR Iulian Lorincz, la Podcasturile Cotidianul.

Interviul integral va fi difuzat vineri pe site-ul Cotidianul și pe platformele de social media.

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