Guvernul menține starea de alertă în energie. Cotele scăzute ale Dunării țin oprite reactoarele de la Cernavodă și în noimebrie

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a publicat în Monitorul Oficial hotărârea care prelungește cu 30 de zile starea de alertă pentru Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, cu aplicabilitate din 29 octombrie 2026.

La baza deciziei se află un raport al Ministerului Energiei cu privire la situația hidrologică. Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, a înregistrat o valoare de 1.300 metri cubi pe secundă la finalul lunii octombrie. La Cernavodă, nivelul apei a scăzut la -267 de centimetri. Prognoza Institutului Național de Hidrologie indică o redresare lentă și insuficientă pentru prima jumătate a lunii noiembrie. Din acest motiv, repunerea în funcțiune a unităților 1 și 2 ale centralei rămâne imposibilă pe tot parcursul lunii noiembrie 2026.

Presiune pe Sistemul Electroenergetic Național

Lipsa producției nucleare vulnerabilizează Sistemul Electroenergetic Național. Consumul de energie electrică va atinge valori de până la 8.500 de megawați la vârful de sarcină, seara. Această valoare va crește dacă temperaturile scad sub mediile anuale.

În același timp, sursele alternative de producție prezintă limitări. Termocentralele pe cărbune pot oferi un maximum de 1.200 de megawați, însă funcționează de regulă la o capacitate de doar 900 de megawați din cauza rezervelor limitate de combustibil.

Producția de energie eoliană va varia între 800 și 1.200 de megawați, iar energia fotovoltaică va scădea treptat pe fondul reducerii perioadei de lumină solară. Din cauza secetei prelungite, nici hidrocentralele nu pot compensa deficitul apărut pe piață.

Context regional dificil și intervenția Transelectrica

Deficitul intern de energie se suprapune peste o perioadă cu revizii majore la nivel regional. Raportul CNSU subliniază retragerea programată din exploatare a mai multor grupuri nucleare din țările vecine. Bulgaria a oprit un reactor la Kozlodui până pe 19 noiembrie. Cehia are un grup oprit la Temelin până în luna decembrie, iar Ungaria derulează opriri succesive la centrala de la Paks. Aceste indisponibilități reduc masiv oferta de energie pe piețele interconectate europene.

În acest context critic, Hotărârea CNSU mandatează Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. să intervină direct. Operatorul are obligația să dispună toate măsurile necesare pentru evitarea unei pene majore de curent. Transelectrica va solicita creșterea producției interne din toate sursele, va asigura importurile necesare din țările vecine și, la nevoie, va ordona reducerea consumului. Toate echipele tehnice și capacitățile de pompare de la Cernavodă rămân mobilizate în regim de urgență.