Compania Națională Aeroporturi București simulează joi, pe Aeroportul „Henri Coandă”, un incendiu la motorul unui Boeing 737 cu pasageri la bord, aflat la aterizare. La exercițiu participă pompieri, echipaje medicale, polițiști, jandarmi și mai multe companii din aviație, fără ca traficul aerian să fie afectat.

Un avion cu pasageri, în flăcări la aterizare

CNAB a descris în anunțul său situația pe care trebuie să o gestioneze echipele participante: „Simularea situației de urgență vizează intervenția echipajelor aeroportului și ale instituțiilor abilitate în scenariul unui incendiu izbucnit la motorul unei aeronave Boeing 737, aflate în procedură de aterizare, cu pasageri la bord”, a anunțat compania.

Ce urmăresc organizatorii

Potrivit CNAB, simularea are două direcții principale. Pe de o parte, se testează felul în care fiecare forță participantă își organizează intervenția. Pe de altă parte, se evaluează cum cooperează forțele între ele și cum își coordonează măsurile specifice unui accident aviatic, pentru a salva vieți omenești și a proteja bunurile materiale.

Exercițiul mai are în vedere, conform aceleiași surse, testarea modului de acțiune prevăzut în planurile de cooperare și pregătirea personalului pentru intervenții de urgență.

Organizatorii analizează și capacitatea de a evalua rapid situația. Totodată, vor să îmbunătățească circulația informațiilor și desfășurarea intervenției pentru cazul unei aterizări de urgență cu incendiu la motor.

Instituțiile și companiile participante

Partenerul CNAB în organizarea acțiunii este Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov.

La exercițiu iau parte și echipaje ale UPU-SMURD București, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, TAROM, Poliției Transporturi AIHCB, Inspectoratului Județean de Jandarmi Ilfov și Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov. Lista mai include ROMATSA, Globe Ground Romania, Menzies Aviation Romania, Uplift și Romanian Airport Services.

Zborurile se desfășoară normal

Compania a precizat că simularea nu are efecte asupra pasagerilor și a traficului: „Exercițiul nu afectează activitatea aeroportului. Traficul aerian și fluxurile de pasageri se desfășoară în condiții normale”, se mai arată în anunțul CNAB.