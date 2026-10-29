AUR se laudă că George Simion s-a întâlnit cu ambasadorul SUA și cu alți diplomați

Conducerea AUR anunță că a avut, în ultimele săptămâni, o serie de întâlniri diplomatice cu reprezentanți ai mai multor state, printre care Statele Unite ale Americii, China, India și Turcia. Potrivit partidului, discuțiile au vizat atât relațiile bilaterale și oportunitățile de cooperare economică, cât și situația democrației din România, inclusiv anularea alegerilor și cazul Călin Georgescu.

Pe lista întâlnirilor prezentate de AUR se află întrevederi cu ambasadorii Statelor Unite ale Americii, Chinei, Indiei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Argentinei și Bulgariei. De asemenea, reprezentanții formațiunii susțin că au discutat cu ministrul de externe al Cehiei, Petr Macinka.

Potrivit comunicării partidului, întrevederile au urmărit identificarea problemelor existente în relațiile României cu statele respective, dar și explorarea unor perspective de dezvoltare a cooperării. Printre temele abordate s-ar fi numărat posibilitățile de colaborare strategică și economică, precum și deficiențele care afectează relațiile bilaterale.

AUR susține că dialogul cu reprezentanții diplomatici este important pentru promovarea intereselor României și pentru consolidarea relațiilor cu partenerii internaționali.

Un alt subiect important al discuțiilor l-ar fi reprezentat situația politică internă. Conform comunicatului AUR, reprezentanții partidului au abordat tema anulării alegerilor, cazul lui Călin Georgescu și posibilitatea organizării unor alegeri anticipate.

Formațiunea condusă de George Simion a criticat în repetate rânduri anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a cerut organizarea de alegeri anticipate. Partidul a susținut, de asemenea, că situația lui Călin Georgescu ridică probleme legate de funcționarea democrației în România. Acestea sunt poziții exprimate de AUR, iar comunicatul privind întâlnirile diplomatice nu precizează ce răspunsuri au oferit ambasadorii la temele ridicate.