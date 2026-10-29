Ungaria păstrează acordul nuclear cu SUA, semnat în era Orban. Guvernul lui Peter Magyar vrea să consolideze cooperarea energetică

Ungaria intenționează să mențină acordul de cooperare nucleară cu Statele Unite, semnat în februarie de fostul guvern condus de Viktor Orbán, deși actualul premier, Peter Magyar, a venit la putere după ce l-a învins pe acesta în alegerile din aprilie. Guvernul de la Budapesta a înaintat Parlamentului un proiect de lege prin care acordul ar urma să devină obligatoriu din punct de vedere juridic, potrivit Reuters.

Decizia indică faptul că noua administrație ungară dorește să păstreze cooperarea energetică cu Washingtonul, în pofida sprijinului public pe care administrația americană l-a acordat lui Orbán înaintea scrutinului. Acordul vizează energia nucleară civilă și include posibilitatea dezvoltării unor reactoare modulare mici, cunoscute sub denumirea de SMR, precum și utilizarea tehnologiei și serviciilor companiilor americane în proiectele viitoare ale Ungariei.

Budapesta negociază și noi acorduri cu Washingtonul

Proiectul de lege a fost depus în aceeași perioadă în care ministrul ungar de externe, Anita Orbán, a ajuns la Washington pentru o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio. Cei doi urmau să semneze memorandumuri de înțelegere privind cooperarea în domeniul energiei și al aplicării legii. Ministrul de externe nu este rudă cu fostul premier Viktor Orbán, în ciuda numelui comun.

Parlamentul Ungariei este așteptat să aprobe proiectul, întrucât guvernul lui Peter Magyar deține o majoritate de două treimi. Acordul din februarie a fost semnat în timpul unei vizite a lui Marco Rubio la Budapesta, cu aproximativ două luni înaintea alegerilor parlamentare, în cadrul cărora oficialul american și-a exprimat susținerea pentru Viktor Orbán. Acesta a pierdut puterea după 16 ani la conducerea țării.

Ungaria caută alternative pentru proiectul nuclear de la Paks

Cooperarea cu Statele Unite se desfășoară în paralel cu o reevaluare a dependenței energetice a Ungariei de Rusia. În noiembrie 2025, Budapesta a semnat un acord pentru achiziționarea de combustibil nuclear american și de tehnologie destinată depozitării combustibilului uzat la centrala nucleară de la Paks, construită cu tehnologie rusească. Totodată, autoritățile analizează posibilitatea dezvoltării reactoarelor modulare mici, o tehnologie pe care Ungaria a început să o exploreze printr-un parteneriat cu compania poloneză Synthos Green Energy.

Un alt punct important este extinderea centralei nucleare de la Paks, unde compania rusă Rosatom este principalul contractor. Guvernul condus de Magyar analizează posibilitatea înlocuirii acesteia și a început să consulte furnizori alternativi. O decizie privind viitorul proiectului este așteptată până la sfârșitul anului 2026 sau la începutul lui 2027.