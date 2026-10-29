Schimbări la vârful Pentagonului. Generalul Brett Sylvia, înlăturat din funcție de Pete Hegseth

Generalul-locotenent de armată Brett Sylvia, directorul pentru strategie, planuri și politici din cadrul Marelui Stat Major al Statelor Unite (J5), a fost înlăturat din funcție la decizia conducerii Pentagonului. Eliberarea din funcție a avut loc fără prezentarea unei explicații oficiale, într-un moment de incertitudine geostrategică și tensiuni militare crescute între Washington și Teheran.

Demitere fără explicații la nivelul Marelui Stat Major

Generalul-locotenent de armată Brett Sylvia, șeful planificării strategice din cadrul Marelui Stat Major al armatei Statelor Unite, a fost înlăturat din funcție în această săptămână. Decizia a fost fost făcută publică de către The Atlantic, care subliniază că autoritățile militare nu au oferit nicio explicație publică pentru această măsură.

Brett Sylvia, fost comandant al Diviziei 101 Aeropurtate, se alătură astfel unei liste lungi de ofițeri superiori care au fost eliberați din funcții de la preluarea mandatului de către secretarul apărării, Pete Hegseth, în urmă cu aproape doi ani.

În prezent, nicio persoană nu a fost numită oficial pentru a prelua atribuțiile rămase vacante. În situații similare din trecut, funcția de director al Directoratului pentru Strategie, Planuri și Politici – structură cunoscută în jargonul militar sub denumirea de J5 – era preluată temporar de către un adjunct sau vice-director. Această interimat se menținea până când președintele Statelor Unite nominaliza un candidat oficial, supus ulterior confirmării de către Senatul american.

Impactul asupra lanțului de comandă strategic

Plecarea generalului Sylvia marchează a doua schimbare la vârful Directoratului J5 în ultimul an. Predecesorul său în această funcție, generalul-locotenent de armată Joseph McGee, a fost la rândul său forțat să se retragă din activitate. Pierderea conducerii acestei structuri critice creează vulnerabilități în mecanismul de coordonare strategică al departamentului apărării.

Despre importanța acestui rol, un fost oficial al Marelui Stat Major a precizat sub protecția anonimatului: „Acum nu este momentul în care ai vrea să pierzi conducerea J5. Această persoană ar servi ca o legătură critică între forța operațională, politica departamentului și Casa Albă.” Rolul directorului J5 este vital pentru transpunerea deciziilor politice de la nivel guvernamental în planuri militare operaționale concrete.

Tensiuni militare și posibila reluare a conflictului cu Iranul

Plecarea intempestivă a directorului de planificare prevestește noi schimbări la nivelul eșaloanelor superioare ale Pentagonului, într-un moment în care președintele Donald Trump evaluează opțiunile privind conflictul cu Iranul.

Președintele american analizează opțiuni pentru depășirea blocajului strategic și ia în considerare reluarea operațiunilor de luptă după alegerile de marți. Conform surselor citate, analiza include posibilitatea unor lovituri militare, opțiuni pregătite detaliat de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), structura care coordonează efortul de război.

Planurile tactice elaborate de CENTCOM variază considerabil în amploare. Acestea includ atât o serie scurtă de lovituri vizând direct siturile nucleare iraniene, cât și o campanie militară extinsă pe termen mai lung. Obiectivul unei campanii prelungite ar fi aducerea economiei iraniene în pragul colapsului și determinarea guvernului de la Teheran de a reveni la masa negocierilor.

Totuși, președintele american nu a luat încă o decizie finală privind cursul de acțiune, iar declanșarea unor atacuri este puțin probabilă înainte de săptămâna viitoare.

Conflictul militar dintre Statele Unite și Iran a izbucnit în luna februarie și a cunoscut o perioadă de acalmie relativă în ultimele luni. Confruntarea directă se desfășoară în principal în zona Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă esențială pentru aprovizionarea globală cu energie. Iranul a preluat controlul eficient asupra strâmtorii la scurt timp după începerea ostilităților, în timp ce armata americană a răspuns prin impunerea unei blocade navale asupra transporturilor maritime iraniene.