VIDEO Momentul în care nava grecească a fost atacată în Marea Neagră

Un cargou grecesc aflat sub pavilion liberian s-a scufundat în Marea Neagră după ce a fost lovit de trei drone maritime în Zona Economică Exclusivă a Bulgariei, au anunțat autoritățile de la Sofia. Nava se deplasa pe ruta Haifa (Israel) – Constanța (România), având la bord un echipaj de 18 persoane care a fost salvat nevătămat și transportat în portul Varna.

Atac cu drone maritime în Zona Economică Exclusivă a Bulgariei

O navă portcontainer deținută de o companie grecească s-a scufundat miercuri în Marea Neagră în urma unui atac executat cu drone maritime în apropierea coastelor Bulgariei, conform informațiilor transmise de Guvernul de la Sofia și preluate de agenția de presă Reuters. Incidentul reprezintă cel mai recent atac dintr-o serie de lovituri îndreptate împotriva navelor comerciale care tranzitează sectorul vestic al Mării Negre în cursul acestei luni. În prezent, nu a fost stabilită cu exactitate identitatea celor care au efectuat atacul militar, însă evenimentul sporește îngrijorările internaționale legate de impactul războiului dus de Rusia în Ucraina asupra transportului maritim comercial din regiune.

Cargoul CONTSHIP JET, înregistrat sub pavilion liberian, transporta un încărcătură alcătuită din 421 de containere în momentul în care a fost avariat grav de loviturile a trei drone maritime. Incidentul s-a produs în timp ce ambarcațiunea tranzita Zona Economică Exclusivă (ZEE) a Bulgariei, fără a pătrunde însă în apele teritoriale ale statului bulgar. Nava efectua o cursă comercială din portul Haifa din Israel către portul Constanța din România.

Salvarea echipajului și starea încărcăturii

Compania de management maritim Contships Management a confirmat că toți cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță. Echipajul era alcătuit din 14 cetățeni filipinezi și patru cetățeni ucraineni. Aceștia au fost preluați de echipele de salvare și au fost transportați în condiții de siguranță în portul bulgar Varna, nefiind înregistrate victime umane în rândul marinarilor.

Conform datelor furnizate de autoritățile guvernamentale, inspecțiile preliminare efectuate joi nu au indicat urme vizibile de poluare în zona scufundării. Încărcătura navei includea baterii litiu-ion, lichide corozive, acizi industriali și diverse componente industriale, motiv pentru care monitorizarea zonei maritime rămâne o prioritate pentru autoritățile de mediu.

Tensiuni crescute și apeluri de securitate în Marea Neagră

Atacul asupra navei CONTSHIP JET se înscrie într-o escaladare accentuată a riscurilor de securitate în bazinul Mării Negre. Conform declarațiilor oficiale ale Guvernului de la Sofia, cel puțin șase nave au fost atacate de drone maritime în largul Bulgariei în cursul acestei luni. În urma acestor incidente repetate, există temeri că aproximativ două duzini de marinari și-au pierdut viața.

Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, a solicitat asistență internațională pentru consolidarea securității maritime în largul coastei sale din Marea Neagră. Comandantul Marinei Bulgare, Kiril Mihaylov, a declarat la televiziunea națională că autoritățile au fost alertate cu privire la posibilitatea unui atac cu drone de către o aeronavă franceză de patrulare maritimă, însă intervenția nu a putut împiedica distrugerea ambarcațiunii comerciale.