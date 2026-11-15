Scandalul PSD-PNL din Iași continuă. Social-democrații cer demisia „în tandem” a ambilor viceprimari, de la PSD și PNL

„Consiliul Local nu este o anexă a PNL Iași! PSD Iași somează public PNL Iași să își asume până la capăt ruperea coaliției”, și-au început răspunsul social-democrații.

Aceștia au adăugat că au luat act de decizia PNL de „a întrerupe colaborarea politică la nivelul municipiului”, dar și de intenția liberalilor de a solicita revocarea viceprimarului PSD, Roxana Necula.

Deși PSD folosește expresia „de a întrerupe colaborarea politică”, liberalii au fost categorici în mesajul lor: colaborarea este încheiată definitiv.

„Prin hotărârea adoptată în unanimitate, PNL Iași își asumă o nouă etapă politică: separarea definitivă de PSD, reconstrucția unei alternative de centru-dreapta și promovarea unei administrații moderne, transparente și orientate spre dezvoltarea municipiului Iași”, au spus liberalii în mesajul lor.

„Dacă PNL susține că nu mai are nevoie de voturile PSD, atunci nu are decât să demonstreze că poate obține o nouă majoritate împreună cu USR”

Revenind la social-democrați, aceștia susțin că PNL este liber să ia orice decizie politică dorește, însă „nu trebuie să uite că viceprimarul PNL nu ar fi fost învestit viceprimar fără voturile consilierilor social-democrați”.

„Dacă PNL intenționează cu adevărat să rupă coaliția locală, urmând modelul aplicat la nivelul administrației centrale, atunci trebuie să fie dispuși să renunțe la guvernarea locală. Altfel, demersul lor rămâne unul pur demagogic.

În acest context, cu toată deschiderea și răspunderea politică, PSD Iași propune ca ambele formațiuni să solicite din partea Consiliului Local un nou vot de încredere pentru viceprimari. Viceprimarul PNL să demisioneze, în tandem cu viceprimarul social-democrat, urmând ca fiecare să fie (sau nu) reconfirmat prin vot”, se arată într-un comunicat al PSD Iași.

Reprezentanții organizației mai susțin că social-democrații ieșeni își asumă să guverneze locală fără liberali, dar și să intre în opoziție, „dacă acest scenariu este va fi cel benefic pentru Iași”.

„În consecință, dacă PNL susține că nu mai are nevoie de voturile PSD, atunci nu are decât să demonstreze că poate obține o nouă majoritate împreună cu USR. Responsabilitatea de a forma o nouă majoritate revine celor care contestă actuala formulă de guvernare locală.

Pentru PSD Iași parteneriatul cu ieșenii este mai important decât funcția de viceprimar. Vom continua să susținem proiectele care dezvoltă Iașul, printr-o politică pozitivă și constructivă, indiferent de deciziile liberalilor sau de configurația politică a Consiliului Local până la finalul mandatului, în 2028. Avem datoria de a-i reprezenta pe ieșenii care ne-au votat și de a continua să dezvoltăm Iașul tuturor ieșenilor”, mai notează reprezentanții PSD Iași.

„Urmând această logică, PNL ar trebui să fie cei care trec în opoziție și la Iași”

O reacție separată a avut Florin Boca președintele organizației municipale PSD Iași, care a precizat că PNL ar trebui să treacă în opoziție, așa cum a făcut la nivel național

„PNL poate să rupă orice colaborare politică dorește. Nu îi ține nimeni cu forța. Alexandru Muraru spune că liberalii trebuie să urmeze exemplul de la nivel național și să nu mai colaboreze cu PSD. Dar, urmând această logică, PNL ar trebui să fie cei care trec în opoziție și la Iași.

Altfel spus, actualul viceprimarul PNL ar trebui să demisioneze, iar PNL Iași să renunțe să mai ocupe, prin altcineva, funcția de viceprimar. Cred cu tărie că ieșenii așteaptă de la noi toți mai puțin zgomot și mai multă construcție. În fond, nici măcar nu e (sau nu ar trebui să fie) despre PSD, PNL sau despre oricare alt partid sau ales local. E despre Iași”, a precizat Florin Boca.

Bogdan Cojocaru, deputat și președintele PSD Iași, susține, la rândul său, că „dacă PNL vorbește despre o ruptură definitivă de PSD, atunci această decizie se aplică în toate localitățile județului Iași, inclusiv acolo unde primarii liberali beneficiază de sprijinul consilierilor locali PSD”.

„Nu poți să respingi colaborarea cu PSD în municipiul Iași și să o consideri necesară în alte localități, în funcție de interesele politice de moment”, a completat acesta.