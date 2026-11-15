Niculescu, după ce încă trei nave au fost atacate în Marea Neagră: „Securitatea maritimă a fost amenințată”/ „O încălcare a dreptului internațional”

„Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de Aliații noștri, pentru a întări securitatea în Marea Neagră”.

Alex Tudor - senior editor
Niculescu, după ce încă trei nave au fost atacate în Marea Neagră: „Securitatea maritimă a fost amenințată”/ „O încălcare a dreptului internațional”

Prima sedinta de guvern a cabinetului Luca Niculescu, in Bucuresti, 20 octombrie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

„Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de Aliații noștri, pentru a întări securitatea în Marea Neagră”.

Luca Niculescu, premierul României, a reacționat duminică într-o postare pe X, după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone în largul localității Sulina, sâmbătă seara. Acesta a declarat că „încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost amenințată”.

„Radarele Ministerului Apărării din România au detectat, de asemenea, ținte aeriene în zonă, determinând Forțele Aeriene Române să alerteze avioane de vânătoare în două ocazii separate.

Am rămas în contact permanent cu autoritățile relevante, siguranța marinelor fiind prioritatea noastră absolută”, a precizat premierul.

Acesta a mai adăugat că România va continua să întărească securitatea la Marea Neagră alături de Aliați.

„Aceste incidente sunt inacceptabile și constituie o încălcare a dreptului internațional. Ele reflectă situația de securitate în deteriorare cauzată de războiul în curs al Rusiei împotriva Ucrainei.

Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de Aliații noștri, pentru a întări securitatea în Marea Neagră. Aceasta rămâne o prioritate cheie pentru Guvern, în cooperare strânsă cu partenerii noștri regionali și NATO”, a precizat premierul.

Din fericire, în niciunul dintre cele trei incidente nu au existat victime.

„Prima navă, petrolierul EVIA PETROL V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21.10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21.45, vrachierul MARSOL, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord. În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, a transmis Ministerul Apărării.

Reprezentanții Ministerului au precizat ulterior că o altă navă comercială, ALI NAJAFOV, a anunțat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută, în apropierea gurilor Dunării.

„În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj. Nu au fost raportate victime”, au mai transmis aceștia.

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3 comentarii

  1. Domnul ministru nu specifica ale cui erau dronele ,or fi fost trase de extraterestrii ?

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  3. Romania e in genunchi la Ciornoe Moria! Marea Neagra lac rusesc! Succesuri Mucușor! Succesuri Petrov care au vândut flota contra para-indarat! Felicitări Bulgaria!

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