Prețul meseriei. Între două și zece mii de euro pe lună, dar își vede familia doar câteva luni pe an

În fiecare zi, mii de nave transportă mărfuri între continente. De la petrol și gaze până la cereale, mașini sau electronice, comerțul mondial depinde de oameni pe care cei mai mulți dintre noi nu îi văd niciodată: navigatorii comerciali.

Pentru mulți tineri, profesia pare una dintre cele mai atractive din domeniul transporturilor. Salariile sunt considerabil peste media din România. Pentru ofițeri și comandanți, veniturile pot ajunge la câteva mii de euro pe lună. Însă banii reprezintă doar o parte a poveștii.

Drumul spre mare și ocean

Drumul spre această carieră începe, de regulă, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța sau la alte instituții de profil maritim. După absolvire urmează cursuri de specializare, certificări internaționale și stagii obligatorii la bord. Brevetele profesionale trebuie actualizate periodic, iar multe dintre cursurile suplimentare sunt plătite de navigator sau de compania angajatoare.

La început de carieră, un navigator poate primi câteva sute de euro pe lună. După obținerea brevetelor și acumularea experienței, salariile cresc semnificativ. Un ofițer poate câștiga între 2.000 și 4.000 de euro lunar, iar un comandant poate depăși 8.000-10.000 de euro, în funcție de tipul navei și de companie.

Salariul e mereu pe val

Contractele pe mare durează adesea între patru și nouă luni, însă perioadele diferă. Perioadele de îmbarcare sunt urmate de o perioadă de concediu acasă (adesea neplătită sau parțial plătită). Salariul lunar se referă la perioada efectivă de îmbarcare. De aceea, când comparați venituri, trebuie să vă gândiți că banii vin doar pentru perioada de îmbarcare. Acest lucru schimbă complet calculul venitului anual real.

Un alt aspect important este acela că navigatorul trăiește și lucrează pe aceeași navă, departe de casă. Mulți navigatori își văd copiii crescând prin apeluri video. Iar acum, tehnologia le e în ajutor. Imaginați-vă cum era înainte, când nu-și vedeau familia cu lunile. Marinarii ratează aniversări, sărbători, serbări școlare și uneori chiar momente esențiale din viața familiei.

La izolarea socială se adaugă și condițiile de muncă. Programul este organizat în carturi, indiferent dacă este zi, noapte, weekend sau Crăciun. Furtunile, temperaturile extreme și responsabilitatea pentru siguranța navei fac parte din rutina profesională.

Există și o presiune psihologică importantă. Lunile petrecute pe mare, în spații limitate și în colective restrânse, pot duce la stres și anxietate. Nu mai vorbim despre dificultățile de adaptare la viața de familie odată cu revenirea acasă. Mulți navigatori vorbesc despre sentimentul că trăiesc permanent între două lumi: cea de la bord și cea de pe uscat.

Cu toate acestea, industria continuă să atragă candidați. Motivele sunt evidente: stabilitatea financiară și posibilitatea unor câștiguri greu de egalat în multe alte domenii.

Pentru navigatorii comerciali însă, salariul nu este recompensa pentru orele petrecute la muncă. Este prețul pe care companiile îl plătesc pentru timpul petrecut departe de cei dragi. Iar acesta este, poate, cel mai greu sacrificiu al meseriei.

Despre seria Prețul meseriei

Salariul este partea pe care o vede toată lumea. Sacrificiul rămâne aproape întotdeauna ascuns. De la oameni care lucrează la peste 100 de metri înălțime și până la cei care petrec luni întregi departe de familie sau au zilnic vieți omenești în mâini, seria „Prețul meseriei” arată ce se află în spatele unor venituri care par, la prima vedere, imposibil de refuzat.