Ce acte îți trebuie pentru a vinde o mașină sau pentru a o da la casat. Ghid complet cu toți pașii de la Fisc și Poliție

Proprietarii de autoturisme care doresc să își înstrăineze vehiculul sau să îl retragă definitiv din circulație trebuie să parcurgă un traseu instituțional bine definit și uneori anevoios. Legislația din România a simplificat o parte dintre proceduri prin unificarea contractului de vânzare cu viza fiscală, însă regulile rămân stricte în privința achitării datoriilor la zi și a termenelor de declarare.

Mai jos regăsiți lista completă a documentelor necesare și ordinea exactă a pașilor pentru ambele situații.

Actele necesare pentru vânzarea unei mașini între persoane fizice

Atunci când tranzacția are loc între două persoane fizice, procedura nu necesită prezența la un notar public. Documentul central al tranzacției este Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (formularul tipizat ITL 054), care a înlocuit vechiul contract de vânzare-cumpărare și certificatul de atestare fiscală separat.

Pentru perfectarea vânzării și scoaterea mașinii de la impozit, dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport: Se completează în 5 exemplare (un exemplar original și patru copii conforme), fără ștersături sau modificări. Formularul poate fi descărcat gratuit de pe site-urile primăriilor și se completează la calculator sau de mână, cu majuscule.

Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV): Este necesară în original și în copie.

Certificatul de înmatriculare (talonul): În original. Pe spatele acestui document, la rubrica „Înstrăinat către…”, vânzătorul trebuie să treacă numele cumpărătorului, data exactă a tranzacției și să semneze. Atenție! Dacă talonul este nou (după 2021, pe spate nu mai apare rubrica „Înstrăinat către…” deci, nu mai trebuie semnat de către vânzător.

Actele de identitate (CI sau BI): Cartea de identitate a vânzătorului în original și copie, alături de o copie după cartea de identitate a cumpărătorului.

Fișa de înmatriculare (doar în anumite cazuri excepționale): În mod normal, cele cinci exemplare ale contractului tipizat țin loc și de fișă de înmatriculare, însă unele direcții locale pot solicita suplimentar o cerere-tip de scoatere din evidență.

Pașii obligatorii la vânzare: De la Fisc la predarea cheilor

Simplul schimb de bani și semnarea contractului între părți nu transferă automat obligațiile fiscale. Vânzătorul trebuie să meargă cu cele 5 exemplare ale contractului și cu actele menționate mai sus la Direcția de Taxe și Impozite Locale de pe raza localității sau a sectorului în care își are domiciliul din buletin (acolo unde mașina este înregistrată fiscal). În multe localități, această procedură se poate realiza și online, pe platformele digitale ale primăriilor.

Pentru ca funcționarul de la Taxe și Impozite să aplice viza fiscală (numărul de înregistrare în registrul REMTII) pe toate cele 5 exemplare ale contractului, vânzătorul nu trebuie să figureze cu datorii la bugetul local. Aceasta înseamnă că impozitul auto pe anul în curs trebuie achitat integral (indiferent dacă mașina se vinde în ianuarie sau în noiembrie), la fel ca eventualele amenzi de circulație sau impozite restante pe locuință.

După obținerea vizei fiscale, cele 5 exemplare ale contractului se împart astfel:

Exemplarul original rămâne pe loc, la Direcția de Taxe și Impozite Locale a vânzătorului. Al doilea exemplar rămâne în posesia vânzătorului, ca dovadă a înstrăinării și a scoaterii de la impozit. Ultimele trei exemplare (alături de CIV în original, talonul completat pe spate și cheile mașinii) se predau cumpărătorului.

Cumpărătorul are obligația legală de a înregistra mașina la propria Direcție de Taxe și Impozite Locale în termen de 30 de zile de la data semnării contractului și de a transcrie dreptul de proprietate la DRPCIV (Poliție) în termen de 90 de zile.

Ce documente îți trebuie pentru a da mașina la casat (REMAT)

Dacă autoturismul este prea vechi, are defecțiuni costisitoare sau proprietarul dorește pur și simplu să îl predea la fier vechi (în afara programelor guvernamentale de tip Rabla), mașina trebuie dusă exclusiv la un centru de colectare și dezmembrare autorizat de Ministerul Mediului (cunoscut generic sub denumirea de REMAT). Dezmembrarea mașinii în propria curte și vânzarea ei pe bucăți nu permit radierea legală din circulație și de la impozit, în absența unui certificat oficial.

La predarea vehiculului către centrul de casare, proprietarul trebuie să prezinte:

Actul de identitate al proprietarului (CI/BI): În original și copie.

Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV): În original și copie.

Certificatul de înmatriculare (talonul): În original și copie.

Autoturismul propriu-zis: Mașina poate fi adusă pe roți sau pe platformă (multe centre de dezmembrări asigură transportul gratuit cu platforma). Pentru a încasa prețul întreg pe greutatea mașinii, vehiculul trebuie să aibă componentele esențiale (motor, cutie de viteze, punte, caroserie).

În schimbul mașinii, centrul autorizat îi eliberează proprietarului Certificatul de distrugere (în mai multe exemplare), factura sau borderoul de achiziție și suma de bani aferentă greutății metalice a vehiculului. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare trebuie demontate de pe mașină și păstrate de proprietar, deoarece vor fi predate la Poliție.

Radierea din circulație și scoaterea de la impozit după casare

Obținerea Certificatului de distrugere de la REMAT este doar primul pas. Cu acest document, proprietarul trebuie să meargă la două instituții pentru a închide definitiv dosarul mașinii: la DRPCIV (Serviciul Înmatriculări) din județul unde este înmatriculată mașina și la Direcția de Taxe și Impozite Locale.

Dosarul pentru radierea din circulație la DRPCIV (Poliție):

Cererea solicitantului (formular tipizat disponibil la ghișeu sau online).

Certificatul de distrugere – vezi mai sus, emis de centrul REMAT (în original și copie).

Certificatul de înmatriculare (talonul) în original.

Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) în original.

Actul de identitate al proprietarului în original și copie.

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare (curățate). Dacă proprietarul dorește să își păstreze combinația de numere pentru o viitoare mașină, poate achita pe loc taxa de păstrare a numărului.

Trei exemplare completate ale Certificatului de radiere (formular tipizat).

Funcționarul de la DRPCIV reține plăcuțele și documentele originale ale mașinii, operează ștergerea vehiculului din baza de date națională și îi returnează proprietarului exemplarele vizate ale Certificatului de radiere.

Dosarul pentru scoaterea de la impozit (Taxe și Impozite Locale): În termen de maximum 30 de zile de la emiterea Certificatului de distrugere și a Certificatului de radiere, proprietarul trebuie să depună la primărie (fizic sau online):

Declarația / cererea pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport.

Copia Certificatului de distrugere.

Certificatul de radiere vizat de Poliție (DRPCIV).

Copia actului de identitate.

La fel ca în cazul vânzării, scoaterea mașinii din evidența fiscală se face doar dacă impozitul aferent anului în curs și eventualele restanțe sunt achitate la zi.

Situații speciale: Mașina pe numele părinților, acte pierdute și banii din RCA

În practică, mulți șoferi se lovesc de situații particulare care blochează vânzarea sau casarea pe loc a mașinii. Iată cum se rezolvă cele mai frecvente trei scenarii:

Mașina este înmatriculată pe numele altei persoane (părinți, rude, alt domiciliu) Dacă persoana care utilizează mașina (de exemplu, în București) nu este proprietarul trecut în Cartea de Identitate a Vehiculului (unde figurează, spre exemplu, tatăl sau o rudă cu domiciliul în alt județ), utilizatorul nu poate vinde și nu poate preda mașina la REMAT în nume propriu . Există două soluții:

Fie proprietarul de drept din acte se prezintă personal la semnarea documentelor, la Fisc și la DRPCIV.

Fie proprietarul din acte merge la orice cabinet notarial și întocmește o procură notarială specială pe numele persoanei care se ocupă de mașină. În procură trebuie menționat explicit dreptul împuternicitului de a vinde autoturismul (sau de a-l preda la un centru de colectare și distrugere), de a încasa prețul, precum și dreptul de a-l reprezenta la Direcția de Taxe și Impozite Locale pentru radierea fiscală și la DRPCIV pentru radierea din circulație și predarea plăcuțelor. Cu această procură în original, împuternicitul poate rezolva toate demersurile fără prezența proprietarului.

Pierderea talonului, a CIV-ului sau a plăcuțelor

Plăcuțe pierdute sau deteriorate la casare: Dacă una sau ambele plăcuțe de înmatriculare nu mai există, proprietarul nu mai trebuie să plătească emiterea unora noi pentru a casa mașina. La DRPCIV se va completa o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că plăcuțele au fost pierdute sau distruse și că nu mai pot fi predate.

Talon pierdut: În cazul casării, lipsa talonului poate fi acoperită printr-o declarație pe propria răspundere la DRPCIV. În cazul vânzării, însă, cumpărătorul nu va putea înmatricula mașina fără talonul vechi, motiv pentru care vânzătorul trebuie să solicite în prealabil un duplicat de la DRPCIV.

Carte de Identitate a Vehiculului (CIV) pierdută: Atât la vânzare, cât și la majoritatea centrelor REMAT, lipsa CIV-ului blochează procedura. Duplicatul Cărții de Identitate se eliberează doar de către Registrul Auto Român (RAR), în urma unei programări și a identificării fizice a seriilor de pe mașină.

Decontarea RCA

Un detaliu financiar pe care mulți șoferi îl omit după ce vând sau casează mașina este recuperarea diferenței de bani din polița RCA. Dacă autoturismul avea o asigurare RCA valabilă pe 6 sau 12 luni și nu au fost înregistrate daune pe acea poliță în perioada scursă, fostul proprietar poate trimite o cerere online către compania de asigurări (sau către brokerul de la care a cumpărat-o). La cerere se atașează copia CI, un cont IBAN, copia contractului de vânzare vizat de Fisc (sau a Certificatului de radiere, în cazul casării), iar asigurătorul va restitui în cont suma aferentă lunilor complete rămase până la expirarea poliței.