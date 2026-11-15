Liliana Ruse, după ce Rogobete a declarat că nu a dispărut un medicament pe care jurnalista nu îl găsește: „Mă face nebună”

Jurnalista a mai precizat că pe piață nu se găsesc nici genericele.

„Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal”, a mai scris Liliana Ruse.

„Pot exista situații punctuale în care un anumit medicament nu este disponibil imediat într-o anumită farmacie”

Ulterior, Alexandru Rogobete a scris pe Facebook că informațiile potrivit cărora medicamentul ar lipsi de pe piață sunt neadevărate.

„Conform datelor raportate la 13 noiembrie 2026, la nivel național există:

922.627 de unități de medicamente care conțin pregabalină, în stocurile distribuitorilor.

1.429.818 unități în farmaciile comunitare.

În total, 2.352.445 de unități, atât din medicamentul original Lyrica, cât și din variantele sale generice. Mai exact, doar pentru medicamentul Lyrica, în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg, există 645.834 de unități în stocurile distribuitorilor și ale farmaciilor comunitare.

Aceste cifre demonstrează clar că informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată”, a scris pe Facebook Alexandru Rogobete.

Tot el a precizat, însă, că „pot exista situații punctuale în care un anumit medicament nu este disponibil imediat într-o anumită farmacie”.

„Acest lucru nu înseamnă însă că medicamentul a dispărut de pe piața națională. Înțeleg îngrijorarea pacienților care au nevoie de aceste tratamente. Tocmai de aceea, informațiile privind disponibilitatea medicamentelor trebuie comunicate cu responsabilitate și verificate înainte de a genera panică”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

„Ministrul Sănătății mă face practic nebună”

Jurnalista Liliana Ruse i-a comentat la postarea de pe Facebook și i-a transmis ministrului că îi dă bani pentru a îi cumpăra o cutie din medicamentul pe care nu îl găsește pe piață

„E drăguț că mă faceți mincinoasă. Vă dau eu banii, luați-mi și mie o cutie de Lyrica. Din București. Uitați-vă ce scriu oameni din țară și mai vorbim. Stocuri pe hârtie nu ajuta bolnavii. Mulțumesc!”, a fost comentariul jurnalistei.

În replică, Alexandru Rogobete i-a spus că nu o face mincinoasă.

„Nu vă fac doamnă mincinoasă, dar nu puteți spune că a dispărut din România un medicament, când el nu a dispărut!”, a precizat ministrul.

De asemenea, Liliana Ruse a avut o reacție la postarea lui Alexandru Robogete și pe pagina sa de Facebook.

„Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia si mie o cutie din București. Aștept”, a scris Liliana Ruse.