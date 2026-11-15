Estonia închide frontiera cu Rusia, pe care o acuză că a încercat să incendieze o fabrică de drone

„Nu vom fi intimidați”.

Alex Tudor - senior editor
Estonia închide frontiera cu Rusia, pe care o acuză că a încercat să incendieze o fabrică de drone

Kristen Michal, premierul Estoniei / FOTO: Kristen Michal via Facebook

„Nu vom fi intimidați”.

Estonia anunță că închide frontiera cu Rusia începând cu 1 decembrie, după ce a acuzat că serviciul de informații militare din Rusia a ordonat o tentativă de sabotaj asupra unei fabrici de drone din Estonia, scrie Politico.

Ținta a fost fabrica Threod Systems din Viimsi, sâmbătă dimineața, la ora 03.00. Compania produce drone de recunoaștere și atac cu rază lungă de acțiune, mai notează Politico.

Atacatorii au încercat să pătrundă prin efracție în clădire cu scopul de a o incendia și de a provoca o explozie, a declarat duminică procurorul general din Estonia, Astrid Asi.

Anunțul că Estonia își închide granița cu Rusia a fost făcut de ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, pe X.

„În urma dovezilor clare că serviciul de informații militare rusesc GRU a ordonat un atac de sabotaj împotriva unei companii estoniene din industria de apărare, Estonia va închide toate punctele de trecere a frontierei estono-ruse începând cu 1 decembrie.

Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei vin cu consecințe. Încercările de a intimida, destabiliza sau submina securitatea noastră nu vor rămâne fără răspuns”, a scris acesta.

Politico mai notează că atacul asupra fabricii a fost oprit de personalul de securitate al companiei, înainte ca atacatorii să provoace pagube semnificative.

Autoritățile din Estonia au reușit să identifice opt suspecți, toți cetățeni ai Letoniei, pe care i-au reținut. Cinci dintre ei au fost plasați în arest preventiv.

Reprezentanții Serviciului de Securitate Internă al Estoniei au declarat că informațiile adunate de ofițerii săi arată că atacul a fost comandat de agenția de informații militare GRU a Rusiei.

Kristen Michal, premierul Estoniei, a pus incidentul pe seama războiului hibrid „al Rusiei împotriva Europei, cu scopul de a reduce sprijinul acordat Ucrainei și presiunea asupra Rusiei”.

„Nu vom fi intimidați”, a adăugat acesta.

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