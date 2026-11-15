România va da mai multe burse pentru studenții din Vietnam. Declarația făcută de Nicușor Dan. Președintele ar putea merge în vizită în Vietnam

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc în marja celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei, care are loc la Phnom Penh, capitala Cambodgiei.

Nicușor Dan și To Lam au discutat și despre relațiile bilaterale, mai notează VNA. Schimburile comerciale dintre cele două țări au atins aproape 557 milioane de dolari în 2025, potrivit aceleiași surse.

Agenția de presă din Vietnam mai transmite că To Lam a propus ca cele două țări să aprofundeze și să diversifice cooperarea în domenii precum agricultura durabilă, industria electronică, turismul, digitalizarea, securitatea cibernetică, cultura, educația, cultura și formarea profesională.

Totodată, în cadrul întâlnirii, Nicușor Dan și To Lam au convenit să își consolideze coordonarea și sprijinul reciproc în cadrul forurilor multilaterale și în privința problemelor internaționale de interes comun.

Mai mult, cei doi lideri au căzut de acord să organizeze, în viitorul apropiat, o vizită a președintelui României în Vietnam.

Nicușor Dan, în campanie pentru Dacian Cioloș