România va da mai multe burse pentru studenții din Vietnam. Declarația făcută de Nicușor Dan. Președintele ar putea merge în vizită în Vietnam

Nicușor Dan a făcut anunțul într-o discuție cu omologul său vietnamez, potrivit agenției de presă din Vietnam.

Redactia Cotidianul - redactor
România va da mai multe burse pentru studenții din Vietnam. Declarația făcută de Nicușor Dan. Președintele ar putea merge în vizită în Vietnam

Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Nicușor Dan a făcut anunțul într-o discuție cu omologul său vietnamez, potrivit agenției de presă din Vietnam.

Nicușor Dan, președintele României, a declarat într-o convorbire cu To Lam, omologul său din Vietnam, că țara noastră va continua să mărească numărul de burse pentru studenții și cercetătorii postuniversitari vietnamezi, transmite VNA, agenția de presă din Vietnam. Aceeași sursă mai precizează că șeful statului din România s-a angajat să promoveze activ cooperarea în domeniile în care ambele părți au puncte forte și un potențial considerabil.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc în marja celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei, care are loc la Phnom Penh, capitala Cambodgiei.

Nicușor Dan și To Lam au discutat și despre relațiile bilaterale, mai notează VNA. Schimburile comerciale dintre cele două țări au atins aproape 557 milioane de dolari în 2025, potrivit aceleiași surse.

Agenția de presă din Vietnam mai transmite că To Lam a propus ca cele două țări să aprofundeze și să diversifice cooperarea în domenii precum agricultura durabilă, industria electronică, turismul, digitalizarea, securitatea cibernetică, cultura, educația, cultura și formarea profesională.

Totodată, în cadrul întâlnirii, Nicușor Dan și To Lam au convenit să își consolideze coordonarea și sprijinul reciproc în cadrul forurilor multilaterale și în privința problemelor internaționale de interes comun.

Mai mult, cei doi lideri au căzut de acord să organizeze, în viitorul apropiat, o vizită a președintelui României în Vietnam.

Nicușor Dan, în campanie pentru Dacian Cioloș

Nicușor Dan se află duminică într-o vizită în Cambodgia, unde s-a întâlnit cu regele țării, dar și cu alți oficiali. Vizita are loc în contextul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, unde șeful statului participă pentru a susține și promova candidatura lui Dacian Cioloș în funcția de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030.

„Candidatura pentru cea mai înaltă poziție într-o organizație internațională de anvergură este un câștig pentru țara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale.

Dacian Cioloș propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone, iar proiectul său ar permite României să-și întărească influența în spațiul francofon, să-și consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în mai multe domenii de interes”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, după ce s-a întâlnit cu Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei.

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