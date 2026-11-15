Român condamnat în Marea Britanie după ce a furat din azile și de pe un șantier. A încercat să înjunghie cu un pix un angajat al unui azil

Bărbatul a pledat vinovat.

Redactia Cotidianul - redactor
Român condamnat în Marea Britanie după ce a furat din azile și de pe un șantier. A încercat să înjunghie cu un pix un angajat al unui azil

Pavel Bolea / FOTO: Poliția Kent

Bărbatul a pledat vinovat.

Pavel Bolea, un român în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare în Marea Britanie, după ce a furat din două cămine de bătrâni și un șantier, transmite Poliția din Kent. Acesta a fost închis după ce a fost surprins de mai multe ori pe camerele de supraveghere. Bărbatul, care locuia în Romford, a fost condamnat pentru spargere, furt și agresiune.

Una dintre faptele sale a avut loc pe 13 iunie 2026, când în jurul orei 09.15 a mers la cămin de bătrâni Cavell Park Care Home din Maidstone, mai susțin reprezentanții Poliției din Kent.

Acesta și-a parcat mașina în capătul străzii înainte de a se apropia de clădire și de a încerca deschiderea mai multor uși către camerele rezidențiale de la parter.

„În cele din urmă a găsit una care fusese lăsată descuiată și a intrat în clădire. Bolea a fost observat de angajați, care l-au rugat să plece”, se mai arată într-un comunicat de presă al Poliției din Kent.

Românul a încercat să înjunghie o persoană cu un pix

Ulterior, anchetatorii au verificat camerele de supraveghere, care au arătat cum s-a desfășurat incidentul.

Două zile mai târziu, românul a fost din nou surprins furând. De data aceasta, bărbatul a furat materiale de construcții în valoare de aproximativ 4.000 de lire sterline de pe un șantier din Sydenham, Londra, după ce sosise cu aceeași mașină.

Cel de-al treilea furt a avut loc în august.

„În dimineața zilei de 6 august, Bolea a intrat prin efracție în căminul de bătrâni Rowallen din Romford, Essex. A fost confruntat de o îngrijitoare, care a încercat să-l rețină până la sosirea poliției.

Acesta a lovit-o cu pumnii și picioarele de mai multe ori înainte ca un al doilea membru al personalului să intervină pentru a o ajuta. Bolea a încercat să o înjunghie pe a doua victimă cu un pix”, mai notează reprezentanții Poliției din Kent.

„A arătat puține remușcări pentru impactul pe care l-a avut asupra victimelor sale”

Românul a fost reținut atunci, iar anchetatorii au stabilit că acesta este autorul primului furt. Ceea ce l-a dat de gol au fost amprentele pe care le-a lăsat pe mânerul ușii.

„Bolea a fost ulterior acuzat și reținut în arest preventiv în legătură cu toate cele trei incidente.

Cetățeanul român în vârstă de 24 de ani a pledat vinovat și a fost condamnat Maidstone Crown Court, joi, 12 noiembrie”, se mai arată în comunicat.

Detectivul Celia King, ofițerul de anchetă, a precizat că românul nu a prezentat remușcări.

„Am reușit să obținem o pedeapsă cu închisoarea pentru Bolea după ce ofițerii din trei structuri au acționat rapid pentru a recupera probe valoroase, inclusiv date de pe camerele de supraveghere și de recunoaștere automată a plăcuțelor de înmatriculare.

Bolea a pledat vinovat cu prima ocazie, dar a arătat puține remușcări pentru impactul pe care l-a avut asupra victimelor sale, inclusiv asupra celor doi muncitori pe care i-a agresat în timp ce aceștia să îi protejeze pe pensionarii vulnerabili de care erau responsabili”, a declarat aceasta.

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