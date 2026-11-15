Acuzații de fraudare a examenului de Rezidențiat la Timișoara. Trei persoane au fost reținute

Polițiștii au descoperit situația în urma unei sesizări din oficiu.

Alex Tudor - senior editor
Acuzații de fraudare a examenului de Rezidențiat la Timișoara. Trei persoane au fost reținute

Opt persoane reținute într-un dosar de proxenetism FOTO Freepik

Polițiștii au descoperit situația în urma unei sesizări din oficiu.

Trei persoane au fost reținute duminică, după ce au fost prinse în timp ce încercau să fraudeze examenul de Rezidențiat. Aceștia aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanță, scrie News.ro.

„Poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul examenului de rezidenţiat organizat la data de 15 noiembrie 2026, în centrul universitar Timişoara, unii candidaţi ar urma să utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului.

Astfel, în cursul zilei de astăzi, poliţiştii au desfăşurat o acţiune pentru verificarea aspectelor, ocazie cu care au fost depistaţi patru candidaţi care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanţă”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiş, citat de News.ro.

Trei dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, pentru divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Persoanele reținute au 42, 45 și 46 de ani.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Aproape 10.000 de candidați au susținut duminică examenul de Rezidențiat. Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat pe pagina sa de Facebook care au fost cele mai mari punctaje obținute anul acesta:

  • Medicină: 943 puncte – București
  • Medicină dentară: 936 puncte – Timișoara
  • Farmacie: 925 puncte – București

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