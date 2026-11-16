Ai demisionat și nu mai vrei să stai în preaviz? Ce se întâmplă cu salariul și zilele de concediu

Poți pleca fără să stai în preaviz? Ce prevede Codul muncii

Potrivit Articolului 81 din Codul muncii, demisia este un act unilateral, ceea ce înseamnă că angajatorul nu trebuie să o aprobe, iar salariatul nu este obligat să explice motivele plecării.

Totuși, contractul individual de muncă nu încetează automat în ziua în care ai depus demisia, ci după expirarea perioadei de preaviz stabilite în contract, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare pentru cele de conducere.

Dacă nu vrei să rămâi până la expirarea acestui termen, poți solicita angajatorului să renunțe total sau parțial la preaviz. De exemplu, dacă mai ai 15 zile de preaviz, compania poate accepta să încheie contractul mai devreme, inclusiv în aceeași zi, dacă renunță la întreaga perioadă rămasă.

Există și o situație în care poți demisiona fără preaviz: atunci când angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă, așa cum prevede Articolul 81 alin. (8).

Prin urmare, faptul că ai primit o ofertă mai bună sau trebuie să începi rapid la un alt angajator nu te scutește automat de preaviz. Dacă firma nu acceptă să renunțe la el și nu te afli într-unul dintre cazurile prevăzute de lege, trebuie să respecți perioada stabilită în contract.

Primești salariul și banii pentru concediul neefectuat dacă pleci mai devreme?

Demisia nu anulează drepturile salariale acumulate, astfel că angajatorul trebuie să îți plătească toate zilele lucrate până la încetarea contractului.

În plus, dacă ai rămas cu zile de concediu de odihnă nefolosite, acestea trebuie compensate în bani la plecare, deoarece Articolul 146 alin. (3) din Codul muncii permite plata concediului neefectuat numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Compensarea se calculează în funcție de numărul zilelor de concediu la care aveai dreptul până la data plecării și pe care nu le-ai efectuat.

Conform articolului 146 din Codul muncii, legea prevede: „(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. (2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. (3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.”

Astfel, dacă ai acumulat dreptul la 15 zile de concediu, dar ai folosit numai 10, cele cinci zile rămase trebuie plătite la încetarea contractului. Angajatorul nu poate anula acest drept doar pentru că ai ales să demisionezi sau pentru că nu ai lucrat până la sfârșitul anului.

Totuși, dacă angajatorul decide să renunțe la cele 15 zile rămase, contractul încetează la data stabilită, iar salariul se calculează până atunci, nu pentru zilele de preaviz la care compania a renunțat. Compensarea concediului neefectuat rămâne un drept separat și se calculează în funcție de zilele acumulate până la încetarea contractului.

Ce riști dacă nu te mai prezinți la serviciu în perioada de preaviz

Dacă ai depus demisia, dar nu te mai prezinți la serviciu înainte de expirarea preavizului, fără ca angajatorul să fi renunțat la acesta și fără un motiv justificat, absențele pot fi considerate nemotivate, caz în care compania poate începe cercetarea disciplinară și poate aplica sancțiuni în condițiile Codului muncii, în funcție de gravitatea faptelor și de respectarea procedurii legale.

Pentru zilele în care nu ai lucrat și nu ai avut o absență justificată nu primești salariu, însă angajatorul nu poate reține arbitrar banii câștigați anterior și nici nu poate refuza compensarea concediului de odihnă neefectuat.

De asemenea, nu poate impune pur și simplu o penalizare financiară pentru că ai plecat înainte de expirarea preavizului. Dacă susține că i-ai provocat un prejudiciu, acesta trebuie dovedit, iar recuperarea lui trebuie să respecte condițiile legale privind răspunderea patrimonială a salariatului.

Pentru a evita un conflict, cere în scris renunțarea totală sau parțială la preaviz și păstrează dovada depunerii demisiei, astfel încât data încetării contractului să fie clară.

La plecare, verifică dacă ai primit salariul pentru toate zilele lucrate și compensarea concediului rămas neefectuat, precum și documentele care atestă încetarea raportului de muncă.

Astfel, îți poți schimba locul de muncă fără să renunți la drepturile salariale pe care le-ai acumulat.