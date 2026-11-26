După ce ieri a fost exclusă din grupul senatorial al PNL, Nicoleta Pauliuc a depus, imediat după decizia partidului, la Tribunalul București, o acțiune cu obiect „ordonanță președințială” prin care cere suspendarea efectelor deciziei partidului care au dus aici. (n.r – ordonanța președințială este o procedură judiciară rapidă și specială prin care instanța ia măsuri provizorii în cazuri urgente, fără a soluționa definitiv fondul cauzei).

Solicitarea face referire la decizia nr. 61 din 8 noiembrie 2026 a Biroului Permanent Național al PNL – mai exact, decizia prin care BP al PNL a pus la dizpoziție 10 zile parlamentarilor care au dat partidul în judecată, altfel, vor fi dați afară din grupurile parlamentare.

Ieri, atât Pauliuc, cât și Monica Anisia, au fost excluse, dar colegii Mihail Vestea și Sorin Câmpeanu au fost păsuiți, au primit un termen suplimentar de două săptămâni, pe motiv că ei nu au exclus posibilitatea unei schimbări de poziție, așa cum au făcut-o cele două senatoare.

Ciprian Pandea contestă înlocuirea sa din fruntea PNL Călărași

Și Ciprian Pandea a depus o sesizare la Tribunal, pe 18.11.2026, cu privire la Dc.65/08.11.2026 BPN.-PNL. La acea dată, Ciprian Pandea a fost înlocuit la conducerea organizației județene, pe motiv de datorii ale filialei, iar George Cătălin Șerban a preluat interimatul.

Deputatul Ciprian Pandea a reacționat public după înlăturarea sa de la conducerea organizației județene PNL Călărași și dizolvarea Biroului Politic Județean.

Parlamentarul a contestat argumentele privind rezultatele electorale slabe și responsabilitatea pentru datoriile filialei.

„Cât timp am fost eu președinte, nu am îndatorat filiala Călărași: toate contractele semnate în mandatul meu au fost onorate”, a spus el, conform informatiadecalarasi.ro.

Despre acest subiect a scris prima dată G4Media.

Context

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal le-a acordat liderilor de grup din Parlament dreptul de a-i exclude pe liberalii care au contestat în instanță deciziile Congresului din 21 iunie. La rândul lor, liberalii care au încălcat deciziile partidului și au apelat la instanță pentru a bloca activitatea PNL au 10 zile pentru a-și retrage contestațiile.

Tribunalul Bucureşti a dispus, în iulie, suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Naţional Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri şi a modificărilor statutare.

Aripa Veştea din PNL a depus la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare de urgenţă a Deciziilor BPN prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul, arătând că scopul evident a fost de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă.

Aceştia au introdus şi o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

Tribunalul Ilfov a suspendat şi două decizii luate de Biroul Politic Naţional al PNL, când partidul şi-a stabilit poziţia privind Cabinetul Veştea.

Acţiunea a fost înregistrată atunci, de către Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Rusu şi Eduard Mititelu.