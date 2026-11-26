Un context de securitate tensionat

Dronele rusești pătrund în mod repetat în spațiul aerian al României și al altor state membre, în apele teritoriale românești s-au înregistrat deja victime, iar Rusia își continuă agresiunea împotriva Ucrainei, lovind constant obiective civile, a amintit SENS.

Tocmai în acest moment, titularul Apărării de la București a ales să susțină finanțarea industriei de apărare americane din bugetul Uniunii Europene, arată SENS.

Interesele României, în joc

În opinia SENS, ceea ce a susținut Ștefan-Radu Oprea în interviul pentru POLITICO intră în contradicție cu interesele strategice ale României și ale Europei, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung.

O Europă capabilă să se apere singură

Partidul a insistat că, pentru SENS, întărirea capacităților de apărare ale Europei reprezintă o prioritate strategică.

Oricum ar evolua situația politică de la Washington, continentul trebuie să își poată proteja teritoriul și cetățenii, a mai precizat SENS.

Pentru asta e nevoie, obligatoriu, de dezvoltarea industriei de apărare a Europei, mai ales a celei din România, de scăderea dependenței tehnologice de Statele Unite și de întărirea apărării colective la nivel european.

Un buget european gândit și pentru nevoile oamenilor

SENS s-a declarat în favoarea unui buget european solid, construit în funcție de nevoile de securitate, dar în primul rând de cele economice și sociale ale cetățenilor din UE.

Ca aceste investiții să fie susținute de populație pe termen lung, ele trebuie, potrivit SENS, să aducă valoare adăugată în spațiul european, să ducă la apariția unor slujbe cu salarii bune, să încurajeze cercetarea și să sprijine reindustrializarea economiilor din Europa.

„Investițiile în securitate trebuie să fie și investiții în prosperitatea cetățenilor“, a subliniat partidul.

Critici la adresa Guvernului Niculescu

Declarațiile făcute de Ștefan-Radu Oprea sunt, în viziunea SENS, „iresponsabile“ și arată că în Guvernul Niculescu lipsește înțelegerea strategică a ceea ce înseamnă interesele României și ale Europei.

Cererea adresată ministrului

Reacția partidului se încheie cu o solicitare directă către ministrul Apărării și să își revizuiască poziția.

„SENS îi solicită ministrului Apărării să își revizuiască poziția și să susțină prioritizarea industriei romanești și europene de apărare în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene. În caz contrar, îi solicităm să își prezinte demisia“, se mai arată în reacția SENS.