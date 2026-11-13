Ministrul Ștefan Radu Oprea, despre cererile de restructurare din Guvern: Noi trebuie să creştem numărul la Apărare

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a abordat joi seară tema restructurărilor din aparatul de stat. El a exclus varianta unor concedieri în cadrul ministerului, din contră, acesta a subliniat deficitul de personal din structurile militare.

Moderatorul l-a întrebat pe ministru în legătură cu avertismentele recente din interiorul partidului. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, s-a arătat nemulțumit de anumiți membri ai Guvernului și a reclamat nerespectarea termenelor stabilite pentru prezentarea planurilor de tăiere a cheltuielilor. Ștefan Radu Oprea a explicat specificul Ministerului Apărării în acest context politic.

„Din perspectiva Ministerului Apărării va fi nevoie ca în timp să ajungem la mai mulţi militari, soldaţi. Noi trebuie să creştem numărul la Apărare. Planul de carieră este foarte important. Dotarea, înzestrarea armatei, este la fel de importantă. Dar n-aş spune că domnul Claudiu Manda a fost supărat pe miniştri. Eu cred că este o dovadă de seriozitate din partea Partidului Social-Democrat. Atunci când vorbim ceva, facem”, a declarat Ștefan Radu Oprea.

Apel pentru o carieră în armată

Ministrul a insistat pe nevoia de personal în toate structurile. El a evidențiat procesul actual de modernizare a forțelor armate și a subliniat că instituția trebuie să acopere o gamă largă de funcții vacante la toate nivelurile.

„Mă uit cu foarte mare atenţie pe modernizarea armatei române, ca să avem completate toate funcţiile de comandă, de ofiţeri, de gradaţi, de soldaţi şi în acelaşi timp proporţia celor care asigură logistică, care asigură toată infrastructura din cazărmi. Armata are nevoie de oameni şi sigur că mă uit la cetăţenii români şi îi îndemn să aleagă o carieră militară”, a mai precizat ministrul Apărării.

Ultimatumul conducerii PSD

Discuțiile despre reorganizare apar pe fondul unei presiuni interne în Partidul Social Democrat. Secretarul general al formațiunii, Claudiu Manda, a transmis luni un mesaj direct către miniștrii PSD. El a criticat neprezentarea obiectivelor fixate de partid.

Surse din interiorul formațiunii au relatat nemulțumirile conducerii. Liderii se așteaptă ca miniștrii să aplice cu strictețe deciziile politice.

Claudiu Manda a lansat un avertisment și a invocat susținerea președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Manda a transmis că anumiți miniștri riscă să își piardă funcțiile până la Crăciun în lipsa unor măsuri concrete.

Anterior, președintele partidului a impus termene stricte în ședința conducerii. Sorin Grindeanu a acordat două săptămâni pentru centralizarea propunerilor de comasare a instituțiilor, agențiilor și companiilor de stat. Totodată, liderul PSD a fixat un termen de o singură săptămână pentru definitivarea proiectului de reformă a administrației publice locale.