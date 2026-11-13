„Decrețeii” se pregătesc de pensionare. Cine poate ieși la pensie în 2027 și ce penalizări se aplică

Prima generație a „decrețeilor” din România se apropie de pensionare. Bărbații născuți în 1967 vor împlini anul viitor 60 de ani și vor putea solicita pensia anticipată, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Nu toți vor putea însă să se retragă din activitate, iar cei care aleg pensionarea înainte de termen riscă să primească pensii mai mici.

Anul 1967 a marcat o explozie a natalității în România, după introducerea Decretului 770, prin care regimul comunist a restricționat drastic accesul la avort. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, citate de Adevărul, în acel an s-au născut aproximativ 526.000 de copii, aproape dublu față de cei 274.500 înregistrați în 1966.

Creșterea natalității a continuat și în 1968, când au venit pe lume aproximativ 512.500 de copii. Astfel, în numai doi ani, România a înregistrat peste un milion de nașteri.

Cine poate ieși la pensie anticipată în 2027

Potrivit legislației actuale, vârsta standard de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani. Totuși, Legea 360/2023 permite pensionarea anticipată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea acestei vârste.

Pentru a beneficia de această posibilitate, bărbații născuți în 1967 trebuie să îndeplinească două condiții principale:

Să fi împlinit vârsta de 60 de ani.

Să aibă un stagiu complet de cotizare contributiv de cel puțin 35 de ani.

Simpla împlinire a vârstei de 60 de ani nu garantează dreptul la pensie anticipată.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că anumite perioade, precum studiile universitare la zi sau serviciul militar, nu sunt luate în calcul la stabilirea stagiului complet contributiv necesar pensionării anticipate.

Cu cât poate scădea pensia pentru cei care se retrag mai devreme

Românii care solicită pensia anticipată trebuie să știe că suma primită poate fi diminuată. Penalizarea depinde de numărul lunilor rămase până la pensionarea pentru limită de vârstă și de perioada lucrată peste stagiul complet de cotizare.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, procentele de diminuare aplicate pentru fiecare lună de anticipare sunt:

0,40% pentru un stagiu suplimentar de până la un an.

0,35% pentru un stagiu suplimentar între un an și doi ani.

0,30% pentru un stagiu suplimentar între doi și trei ani.

0,25% pentru un stagiu suplimentar între trei și patru ani.

0,20% pentru un stagiu suplimentar între patru și cinci ani.

De exemplu, un bărbat care se pensionează cu cinci ani mai devreme și are doar stagiul complet contributiv de 35 de ani poate suporta o diminuare de 24% a pensiei calculate pentru limită de vârstă.

Penalizarea nu este permanentă. În momentul în care beneficiarul îndeplinește condițiile pentru pensionarea la limită de vârstă, pensia anticipată se transformă automat, iar diminuarea este eliminată.

Cine poate ieși la pensie fără penalizare

Există și o variantă prin care angajații pot ieși la pensie mai devreme fără să piardă bani din cauza penalizării.

Persoanele care au realizat stagiul complet contributiv de 35 de ani și l-au depășit cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani mai devreme. În cazul bărbaților, acest lucru înseamnă cel puțin 40 de ani de stagiu eligibil, în condițiile stabilite de lege.

Ce documente trebuie pregătite pentru pensionare

Persoanele care intenționează să solicite pensionarea anticipată trebuie să depună dosarul la casa teritorială de pensii.

Printre documentele necesare se numără actul de identitate, carnetul de muncă și adeverințele care dovedesc perioadele lucrate, veniturile sau condițiile speciale de muncă.

Pentru activitatea desfășurată înainte de 1 aprilie 2001, vechimea este demonstrată în principal prin carnetul de muncă. În cazul în care documentul lipsește sau conține informații incomplete, pot fi necesare adeverințe de la foștii angajatori.

În cazul salariaților, plata pensiei anticipate începe după încetarea calității de asigurat, potrivit regulilor legale.