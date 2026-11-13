VIDEO Rusia: O rachetă balistică intercontinentală Yars, plasată într-un lansator dintr-un siloz de lansare

Forțele de Rachete Strategice rusești au încărcat joi o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) RS-24 Yars într-un siloz de lansare, ca parte a programului de modernizare a arsenalului nuclear al țării.

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că o rachetă balistică interceptoare Yars a fost încărcată într-un lansator Silo la o unitate de rachete staționară.

Operațiunea face parte din reînarmarea planificată pentru 2026 a Forțelor de Rachete Strategice.

Potrivit ministerului, racheta a fost instalată la o unitate staționară a Forțelor de Rachete Strategice folosind echipamente specializate de transport și încărcare. Forțele rusești au folosit un vehicul special pentru a instala racheta. Întreaga procedură a durat câteva ore.

Ministerul Apărării a publicat videoclipul sub un titlu care subliniază rolul Forțelor de Rachete Strategice în consolidarea scutului nuclear al Rusiei.

Racheta poate transporta patru focoase nucleare de până la 500 de kilotone

Potrivit oficialilor ruși, această mișcare crește ponderea sistemelor moderne și consolidează partea terestră a descurajării nucleare a Rusiei.

Rusia continuă să înlocuiască ICBMS-urile mai vechi cu rachete Yars, care sunt rachete cu combustibil solid cu o rază de acțiune de 11000-12000 km.

Racheta poate transporta până la patru focoase nucleare, fiecare cu o putere cuprinsă între 300 și 500 de kilotone, sau un număr mai mare de focoase cu putere mai mică.

„Activitățile de rearmare ale Forțelor de Rachete Strategice planificate pentru 2026 vor crește ponderea sistemelor de rachete moderne și capacitățile operaționale ale componentei terestre a forțelor nucleare strategice în îndeplinirea misiunilor de descurajare”, a declarat ministerul.

Programul include, de asemenea, modernizarea infrastructurii pentru pregătirea și desfășurarea unităților de rachete.

Reînarmare cu rachete moderne

Anunțul vine în urma unei afirmații a Direcției Principale de Informații a Ucrainei, conform căreia Rusia a acumulat un stoc de până la 700 de rachete balistice și câteva mii de rachete de croazieră de diferite tipuri.

Forțele rusești au aproximativ 200 de astfel de rachete în serviciul operațional.

Oficialii au explicat că modernizarea continuă a Forțelor de Rachete Strategice se extinde dincolo de înlocuirea sistemelor de rachete existente. Programul include, de asemenea, dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru personalul militar staționat în baze strategice.

Conform planurilor pentru 2026, se așteaptă ca efortul de reînarmare să crească numărul de sisteme de rachete moderne aflate în serviciu și să îmbunătățească capacitățile de luptă ale componentei terestre a forțelor nucleare strategice ale Rusiei.