„Una dintre cele mai importante mișcări civice de după 1989”. Nicușor Dan compară Roșia Montană cu Piața Universității și îl decorează post-mortem pe avocatul Harosa

Nicușor Dan: Roșia Montană, o mișcare civică la nivelul Pieței Universității

„În opinia mea, mișcarea civică Roșia Montană este una dintre cele mai importante manifestări civice în România după ’89, cumva la același nivel cu Piața Universității”, a declarat Nicușor Dan, joi seară, într-o conferință de presă.

Președintele a amintit că apărarea cauzei Roșia Montană s-a purtat și în instanță, unde mai multe asociații au fost implicate în câteva zeci de litigii, toate câștigate, potrivit declarațiilor sale. În această activitate, avocatul Marius Liviu Harosa a avut un rol central, fiind principalul jurist al mișcării.

Zeci de procese câștigate și sprijin pentru statul român în arbitraj

Nicușor Dan a subliniat că Harosa nu a fost singurul jurist implicat în apărarea Roșiei Montane, dar a coordonat din punct de vedere juridic o parte importantă a demersurilor. Avocatul a reprezentat gratuit interesul public în zeci de cauze și a ajutat inclusiv statul român în litigiul de arbitraj în care compania dezvoltatoare urmărea să obțină despăgubiri.

„Nu a fost singurul jurist al acestei cauze, dar a fost juristul principal. În zeci de cauze, pro bono, a reprezentat interesul public, inclusiv ajutând statul român în acel litigiu de arbitraj în care compania dezvoltatoare voia să ceară despăgubiri de la statul român. Este o mare pierdere pe care o avem cu toții”, a spus președintele.

Avocatul Marius Liviu Harosa a fost decorat post-mortem

Nicușor Dan a semnat marți decretul prin care i-a conferit post-mortem avocatului Marius Liviu Harosa Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

Amintim faptul că Baroul Cluj a anunțat tot marți decesul avocatului și conferențiarului universitar doctor Marius Liviu Harosa.