Hubert Thuma, după consultarea primarilor liberali din Ilfov: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus

Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, cere conducerii PNL să organizeze alegeri interne, „de jos în sus” în fiecare filială a partidului care să se finalizeze apoi cu alegerile la nivel național.

„Am adunat astăzi, la Biroul Politic Județean, toți primarii PNL din Ilfov. I-am ascultat pe fiecare. Fără excepție. Nu a fost o ședință de bifat. Au vorbit oameni care au bătut la fiecare ușă, din comună în comună și din oraș în oraș, care au adus voturi reale și care stau zilnic față în față cu problemele oamenilor. Au spus deschis ce merge și, mai ales, ce nu mai merge în partid”, spune Thuma într-o postare făcută joi pe Facebook.

Un partid nu se reconstruiește de sus în jos

„La noi, deciziile se iau prin consultare. Nu prin anunț, nu prin comunicat venit de la centru”, adaugă el aruncând o săgeată către conducerea PNL.

„Concluzia a fost una singură, votată în unanimitate: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus. Un partid nu se reconstruiește de sus în jos. Nu se reformează din birouri și nici prin președinți interimari care au primit funcția printr-o semnătură, nu printr-un vot. Se reformează din filiale, din primării, de la oamenii care își pun în fiecare zi numele și obrazul în fața cetățenilor”, mai spune șeful PNL Ilfov.

El susține că „ordinea contează: întâi alegeri în fiecare filială, apoi la nivel național”, iar conducerea partidului trebuie să se sprijine pe ce votează membrii din teritoriu, „nu membrii să afle de la centru pe cine au de ascultat”.

Săgeți către Ilie Bolojan

După care, spune Thuma, „când vom ajunge la congres, haideți ca de data aceasta să fie un congres al partidului”.

„Delegați aleși în filiale, primari, aleși locali, membri care au muncit ani de zile pentru PNL. Nu angajați aduși din companii de stat și nici oameni puși acolo pentru că s-au aflat, la momentul potrivit, în preajma cui trebuia”, a mai spus Thuma aruncând încă o săgeată, fără a o spune explicit și fără a-i rosti numele, către președintele Ilie Bolojan care adus-o în PNL pe Oana Gheorghiu, fost vicepremier în cabinetul său.

La Congresul extraordinar al PNL din 21 iunie, Oana Gheorghiu a intrat în echipa lui Bolojan, premier interimar la acea vreme, și a fost aleasă vicepreședintă a partidului. În discursul de la congres a spus că a ales să intre în politică pentru a susține agenda de reforme a premierului.

„Avem nevoie de o dezbatere adevărată despre cine suntem și încotro mergem”

Pe 21 august 2026, Biroul Politic Național o desemnează președintă a organizației PNL Sector 4, în cadrul unei reorganizări prin care Bolojan aduce oameni noi în conducerea filialelor bucureștene.

„Știu că, pentru unii, politica seamănă cu un meci de ping-pong: mingea sare de la un partid la altul, de la o funcție la alta, și se oprește doar acolo unde găsește un scaun liber. Primarii din Ilfov nu joacă acest joc. Ei rămân, cu responsabilitate, acolo unde i-au pus oamenii și dau socoteală pentru fiecare drum, fiecare școală, fiecare țeavă de apă”, mai spune Thuma.

„Avem nevoie de o dezbatere adevărată despre cine suntem și încotro mergem. Nu de o consultare de formă, făcută după ce decizia a fost deja luată. De aceea le cer colegilor mei, președinți de organizații județene și de consilii județene: adunați-vă primarii. Ascultați-i. Ei au făcut munca grea și ei știu ce simte țara cu mult înaintea oricărui sondaj. Dacă PNL vrea o direcție, ea începe de la ei, nu de la cei care s-au trezit peste noapte cu o funcție și cred că asta le dă dreptul să decidă pentru toți”, spune șeful PNL Ilfov.