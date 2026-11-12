Ministerele cer cu 69 de miliarde de lei mai mult pentru 2027. Guvernul, în fața unor solicitări uriașe

Ministerele și instituțiile statului au cerut deja pentru anul 2027 fonduri cu 69 de miliarde de lei mai mari decât bugetul anterior, deși nu toate instituțiile au transmis încă solicitările complete. Datele arată presiunea uriașă asupra finanțelor publice, într-un moment în care România trebuie să reducă deficitul bugetar și să țină cheltuielile sub control. Ministerul Finanțelor le-a cerut instituțiilor să finalizeze propunerile până pe 13 noiembrie.

Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, solicitările de credite bugetare suplimentare înregistrate până acum la Ministerul Finanțelor depășesc cu 69 de miliarde de lei nivelul bugetului anterior.

Suma este cu atât mai importantă cu cât unele ministere și instituții publice nu au introdus încă toate datele necesare pentru elaborarea bugetului pe anul viitor.

Guvernul trebuie să stabilească limitele de cheltuieli pentru fiecare instituție, astfel încât să poată construi un buget care să respecte angajamentele asumate de România față de Uniunea Europeană.

Ministerele nu au transmis toate datele pentru bugetul din 2027

Ministerul Finanțelor a prezentat joi, 12 noiembrie, în ședința de Guvern, o informare privind pregătirea bugetului pentru anul 2027 și estimările pentru perioada 2028-2030. Potrivit documentului, ordonatorii principali de credite trebuiau să introducă până pe 9 noiembrie propunerile privind veniturile și limitele de cheltuieli în sistemul informatic eBuget_NG.

Ulterior, până pe 11 noiembrie, instituțiile aveau obligația să verifice și să finalizeze informațiile privind investițiile publice, fondurile europene, personalul și programele bugetare.

Cu toate acestea, mai multe instituții nu și-au îndeplinit integral obligațiile. Ministerul Educației nu a completat informațiile pentru programele de management și administrație, precum și pentru cotizațiile internaționale.

La rândul său, Ministerul Energiei nu a introdus toate datele privind exploatarea resurselor energetice, promovarea energiei regenerabile și sprijinirea consumatorilor industriali prin măsuri de eficiență energetică.

De asemenea, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educației și Academia Română nu au transferat toate propunerile privind estimările de venituri și limitele de cheltuieli.

Alexandru Nazare le cere ministerelor să reducă din cheltuieli

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a cerut tuturor instituțiilor să finalizeze transmiterea datelor până vineri, 13 noiembrie.

Oficialul a subliniat că bugetul pentru anul viitor trebuie construit pe informații complete, iar instituțiile sunt obligate să stabilească prioritățile de finanțare.

În același timp, ministerele trebuie să identifice măsuri concrete pentru eficientizarea cheltuielilor publice.

Potrivit datelor prezentate în Guvern, până pe 11 noiembrie, au transmis informații privind eficientizarea cheltuielilor Ministerul Justiției, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Agenția Națională pentru Sport.

Ministerul Culturii a transmis doar parțial informațiile, pentru patru instituții subordonate. Ministra Culturii, Ioana Ciocan, a declarat însă că instituția pe care o conduce nu poate face reduceri bugetare.

Bugetul pentru 2027, între solicitările ministerelor și reducerea deficitului

Diferența de 69 de miliarde de lei nu înseamnă că Guvernul a aprobat deja aceste cheltuieli suplimentare. Este vorba despre solicitările formulate de instituțiile statului, care urmează să fie analizate și negociate cu Ministerul Finanțelor. După centralizarea tuturor propunerilor, Guvernul va stabili limitele de cheltuieli pentru fiecare minister și instituție publică.

Acestea vor trebui să țină cont atât de resursele disponibile, cât și de investițiile aflate în derulare, proiectele finanțate din fonduri europene și măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

Ministerul Finanțelor va transmite ulterior instituțiilor o scrisoare-cadru care va include indicatorii economici, regulile de elaborare a bugetului și plafoanele aprobate.