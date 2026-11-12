Ungaria relaxează regulile privind avortul. Péter Magyar a anunțat un val de reforme privind drepturile femeilor

Prim-ministrul ungar Péter Magyar a anunțat că guvernul său va facilita accesul la contracepția de urgență și va abroga o lege controversată privind avortul, ca parte a unei serii de reforme privind drepturile femeilor.

„Propunem un pachet cuprinzător de măsuri pentru a combate toate formele de violență împotriva femeilor, pentru siguranța și demnitatea femeilor maghiare”, a declarat premierul ungar într-un videoclip pe Facebook. preluat de Reuters.

Péter Magyar, care a pus capăt domniei de 16 ani a lui Orban cu o victorie electorală în aprilie, a declarat că ratificarea Convenției de la Istanbul este o „datorie demult întârziată” a statului maghiar.

Măsuri de protecție pentru femei

Tratatul din 2014 are ca scop prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Acesta impune semnatarilor să incrimineze violul pe baza absenței consimțământului.

Péter Magyar a declarat că guvernul va modifica codul penal pentru a consolida protecția femeilor, inclusiv normele care reglementează ordinele de restricție.

Utilizarea abuzivă a imaginilor intime va deveni infracțiune, în timp ce victimele violenței domestice vor primi un tratament special în timpul procedurilor penale.

„Vă rugăm să clarificăm faptul că actele sexuale pot avea loc doar cu consimțământul voluntar al celeilalte părți”, a declarat Magyar.

Fără dovezi ale bătăilor fetale pentru avort

Femeile nu vor mai avea nevoie de rețetă pentru a obține contracepție de urgență. Guvernul va modifica, de asemenea, o regulă adoptată în 2022 de guvernul Orban care impune femeilor însărcinate care solicită un avort să ofere dovezi medicale că nu poartă în ele bătăi ale inimii fetale.

Schimbarea a stârnit critici și proteste din partea medicilor și a grupurilor pentru drepturile femeilor, care au numit procedura „crudă” și „umilitoare”.

Magyar a declarat că regula nu a reușit să reducă numărul de avorturi, ridicând în același timp „întrebări bioetice serioase” și provocând traume suplimentare femeilor care se confruntă cu circumstanțe dificile.

Péter Magyar a obținut o victorie istorică în alegerile din Ungaria din aprilie, înlăturându-l pe Viktor Orban, aliatul lui Trump și Putin, după 16 ani la putere.

Sondajele au prezis o prezență record la vot, televiziunea maghiară arătând cozi lungi în fața unor secții de votare din Budapesta.