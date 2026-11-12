VIDEO Atac armat într-o sală de fitness din Washington, în apropierea Casei Albe. Cel puțin trei persoane au fost rănite

Cel puțin trei persoane au fost rănite într-un atac armat la o sală de fitness din cartierul Logan Circle, din Washington D.C. Poliția crede că atacatorul s-ar fi baricadat în interiorul clădirii, potrivit NBC News. Intervenția forțelor de ordine este în desfășurare, iar autoritățile le cer oamenilor să evite zona.

Un bărbat înarmat a intrat în sala de fitness VIDA și a împușcat în spate unul dintre clienți, după care a fugit din clădire. Sala a fost evacuată, însă ulterior s-au auzit focuri de armă și pe stradă, iar oamenii aflați în zonă au fugit. Doi oficiali din cadrul forțelor de ordine au declarat că cel puțin trei persoane au fost rănite. Potrivit acestora, polițiștii cred că atacatorul s-ar fi baricadat în interiorul sălii de fitness.

Mobilizare masivă a poliției în apropierea Casei Albe

Poliția din Washington a confirmat atacul într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X, în jurul orei locale 8:45.

„ALERTĂ CRITICĂ: Poliția Metropolitană se află la locul unui ATAC ARMAT ÎN DESFĂȘURARE, în zona străzilor 15 și P, din nord-vestul orașului”, au transmis autoritățile. „Echipa de intervenție de urgență a Poliției Metropolitane se află la fața locului.”

Brooke Pinto, membră a Consiliului Municipal din Washington, a anunțat că mai multe persoane au fost împușcate.

„Focuri de armă în interiorul și în fața sălii VIDA Fitness în această dimineață, în Logan Circle. Mai multe persoane împușcate”, a scris aceasta pe X. „Nu mergeți în această zonă. Poliția îl caută pe suspect.”

În zonă au fost mobilizați numeroși polițiști, pompieri și agenți federali. Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF) a anunțat că sprijină intervenția poliției. Atacul a avut loc la aproximativ 1,6 kilometri nord de Casa Albă, într-un cartier rezidențial dens populat, cunoscut pentru restaurantele și magazinele sale.