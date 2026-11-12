„Doamna ministră”, din limbajul colocvial în cel oficial. Ioana Ciocan vrea să schimbe DOOM

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, vrea ca Academia Română să elimine eticheta „colocvial” din dreptul cuvântului „ministră” din Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM). Oficialul susține că femeile trebuie să poată alege cum sunt numite în funcțiile publice, fără ca forma feminină să fie considerată nepotrivită în documentele oficiale.

Ioana Ciocan a anunțat joi, 12 noiembrie, că Ministerul Culturii va face demersuri pe lângă Academia Română pentru schimbarea statutului unor denumiri de profesii și funcții ocupate de femei.

Potrivit News.ro, ministrul consideră că actualele reguli lingvistice limitează posibilitatea femeilor de a folosi formele feminine ale funcțiilor pe care le ocupă. Demersul vine după mai multe săptămâni de discuții în spațiul public, provocate de decizia Ioanei Ciocan de a se prezenta drept „ministra Culturii”.

Ioana Ciocan vrea să schimbe regulile din DOOM

Ministrul Culturii a explicat că primul pas a fost solicitarea unui punct de vedere din partea Institutului de Lingvistică al Academiei Române.

Instituția a precizat că termenul „ministră” există în limba română, însă în DOOM este marcat drept colocvial. Pentru documentele oficiale este recomandată în continuare forma „ministru”.

Ioana Ciocan consideră că această diferențiere trebuie eliminată, astfel încât femeile care ocupă funcții publice să poată utiliza forma feminină inclusiv în actele instituționale.

În opinia sa, aceeași libertate ar trebui să existe și pentru alte profesii, precum jurnalistă, doctoriță sau pictoriță. Ministrul a declarat că va solicita Academiei Române eliminarea mențiunii „colocvial” din dreptul termenului „ministră”.

Ministerul Culturii va insista chiar dacă Academia Română refuză

Ioana Ciocan a precizat că demersurile nu se vor opri dacă Academia Română va respinge propunerea. Aceasta susține că există precedente în alte state europene și că România trebuie să adapteze denumirile profesiilor la realitățile actuale.

Ministrul consideră că utilizarea exclusivă a formei masculine pentru anumite funcții poate întări percepția că acestea sunt destinate în primul rând bărbaților. Ea a invocat și numărul redus al femeilor din Guvern, arătând că în prezent sunt doar două femei care ocupă funcții de ministru.

După o eventuală modificare a normelor lingvistice, Ministerul Culturii ar urma să colaboreze cu reprezentanții Guvernului pentru a identifica posibilitățile de utilizare oficială a denumirilor feminine.

Cum este folosit în prezent cuvântul „ministră”

Controversa nu este una nouă. La sfârșitul lunii octombrie, Ioana Ciocan declara că folosește deja termenul „ministră” în corespondență și în comunicarea publică.

În schimb, pentru documentele oficiale, aceasta utilizează denumirea „ministrul Culturii”, în conformitate cu titulatura funcției.

Cuvântul „ministră” este inclus în DOOM3, ceea ce înseamnă că nu este o formă inventată sau inexistentă în limba română. Mențiunea „colocvial” indică însă registrul în care este încadrat termenul.