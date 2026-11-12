Bărbat de 70 de ani, dispărut de acasă în pijamale, găsit de doi polițiști într-o pădure din Caraș-Severin

Un bărbat de 70 de ani, cu probleme de sănătate, a fost găsit de doi polițiști într-o pădure din județul Caraș-Severin, la aproximativ 40 de minute după ce a fost dat dispărut. Bătrânul plecase de acasă îmbrăcat doar în pijamale și a fost descoperit căzut la pământ, în condiții de frig și vreme nefavorabilă, potrivit Sindicatului Europol.

În dimineața zilei de 5 noiembrie, un apel la 112 anunța dispariția unui bărbat din localitatea Glimboca, județul Caraș-Severin. Acesta plecase de la domiciliu îmbrăcat sumar, în ciuda temperaturilor scăzute. Doi agenți de la Poliția Orașului Oțelu Roșu, Alexandru Dinu și Cristian Andrei, au pornit imediat în căutarea sa. Problemele de sănătate ale bărbatului și condițiile meteorologice făceau ca intervenția să fie una urgentă. După aproximativ 40 de minute de la primirea apelului, polițiștii l-au găsit pe bătrân într-o pădure.

Bărbatul a ajuns în siguranță acasă

Datorită intervenției celor doi agenți, bărbatul se află acum în siguranță, la domiciliu, a transmis Sindicatul Europol într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții sindicatului au evidențiat importanța intervenției rapide și i-au felicitat pe cei doi polițiști.

„Poate că, pentru unii, 40 de minute trec cât ai clipi. Pentru familia acelui bătrân, au fost 40 de minute în care fiecare gând a fost o rugăciune. Iar pentru doi polițiști, au fost 40 de minute în care au demonstrat că uniforma nu înseamnă doar autoritate, ci și protecție, empatie și omenie”, a transmis Sindicatul Europol.

„Îi felicităm, cu această ocazie, pe colegii noștri pentru determinarea și profesionalismul de care au dat dovadă!”, au mai transmis reprezentanții sindicatului.