Gigel Știrbu, atac la PSD pe tema reformei administrative: Primarii nu sunt iobagii partidului, comunele nu sunt moșiile voastre

Liberalul Gigel Știrbu acuză PSD că folosește reforma administrativă pentru a-și împiedica primarii să plece din partid, inclusiv către AUR. Acesta susține că social-democrații se folosesc de perspectiva desființării unor comune pentru a pune presiune pe aleșii locali. Știrbu dă exemplul județului Olt, care a pierdut aproximativ 140.000 de locuitori în trei decenii, și acuză PSD că urmărește să își păstreze controlul asupra teritoriilor și bugetelor locale.

Într-o postare pe Facebook, liberalul îi acuză pe social-democrați că au readus în discuție reorganizarea administrativă tocmai într-un moment în care partidul pierde încrederea alegătorilor.

„PSD privește România ca pe o halcă de carne pe care baronii trebuie să și-o împartă. Iar acum numește această împărțeală „reformă administrativă””, a scris Gigel Știrbu.

Știrbu acuză PSD că pune presiune pe primari

Liberalul consideră că, după 36 de ani în care social-democrații au avut ocazia să modernizeze administrația, momentul ales pentru reorganizare nu este întâmplător.

„În opinia mea, aici este miza acestei operațiuni: să-și țină primarii în mână, fluturând amenințarea desființării comunelor pe care le conduc”, susține Știrbu.

Acesta spune că viitorul comunităților locale riscă să devină o miză în negocierile interne ale partidului. În loc să urmărească îmbunătățirea serviciilor publice, social-democrații ar fi preocupați de păstrarea influenței în teritoriu.

„Pentru cetățeni, promisiuni. Pentru baroni, teritorii, bugete și influență”, mai afirmă liberalul.

Județul Olt a pierdut aproximativ 140.000 de locuitori în trei decenii

Gigel Știrbu aduce în discuție și situația demografică a județului Olt. În 1992, județul avea 523.291 de locuitori. La recensământul din 2021, populația ajunsese la 383.280 de persoane. În aceeași perioadă, potrivit liberalului, numărul unităților administrativ-teritoriale a crescut de la 94 la 112.

„Comunitățile s-au golit, dar structurile de putere au rămas bine înfipte. Oamenii au plecat, baronii au rămas”, a scris acesta.

Știrbu consideră că PSD poartă o parte importantă din responsabilitatea politică pentru declinul județului. El invocă atât influența exercitată de social-democrați la nivel local, cât și perioadele în care partidul s-a aflat la guvernare.

„Nu poate poza astăzi în salvator fără să răspundă pentru deceniile în care a decis soarta acestor comunități”, afirmă liberalul.

„România nu este carcasa pe care să v-o împărțiți între baroni”

În finalul mesajului, Gigel Știrbu susține că reforma administrativă trebuie să fie realizată transparent și să aibă la bază un acord politic larg. Acesta spune că reorganizarea trebuie să aducă beneficii concrete cetățenilor, de la accesul la servicii medicale și infrastructură până la o administrație locală mai eficientă.

„Reforma administrativă trebuie construită transparent, cu beneficii demonstrate pentru cetățeni și cu un acord național larg. Este prea importantă pentru a fi compromisă de calculele de supraviețuire ale PSD”, mai spune Știrbu.

Liberalul își încheie mesajul cu un atac la adresa social-democraților:

„Domnilor din PSD, primarii nu sunt iobagii partidului, comunele nu sunt moșiile voastre, iar România nu este carcasa pe care să v-o împărțiți între baroni!”