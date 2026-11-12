Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul înșelătoriei de un milion de euro

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a finalizat ancheta în dosarul fostului candidat prezidențial Călin Georgescu. Procurorii au emis rechizitoriul luni, 11 noiembrie 2026.

Documentul dispune trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu (64 de ani) și a omului de afaceri Ionel Rusen (47 de ani). Ambii se află în arest preventiv. Georgescu a fost reținut inițial pe 21 septembrie, după ce anchetatorii l-au ridicat din trafic și i-au percheziționat locuința din Mogoșoaia.

DIICOT a transmis public principalele capete de acuzare din dosar.

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați (cu vârstele de 64 și 47 de ani), aflați sub măsura arestului preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.”, se arată în comunicatul DIICOT.

Rolul fiecărui membru în rețeaua infracțională

Gruparea a activat între septembrie 2021 și octombrie 2023, atât în România, cât și în Marea Britanie. Schema a vizat oameni de afaceri români dornici să își dezvolte companiile. Victimele erau atrase cu promisiunea unor finanțări masive din străinătate.

Conform anchetatorilor, Călin Georgescu a coordonat întreaga rețea și le-a atribuit roluri clare celorlalți membri, printre care se numără și un cetățean italian.

„Calitatea de lider al acestui grup a fost asumată de către inculpatul în vârstă de 64 de ani, care a coordonat întreaga activitate infracțională și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale, aceștia fiind prezentați drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți comerciale străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate.” se mai arată în comunicat.

Pentru obținerea fondurilor, membrii rețelei au organizat întâlniri în București, Câmpulung Muscel și Londra.

Detaliile fraudei de 1,1 milioane de euro

Rechizitoriul prezintă cazul antreprenorului buzoian Răzvan Leu. Inculpații (Georgescu, Ionel Rusen și Massimilianp Arena) l-au indus în eroare cu promisiunea unui credit de 6 milioane de euro. DIICOT explică metoda prin care i-au cerut victimei garanții financiare.

„Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani și suspectul (cetățean italian) au susținut că au funcții de conducere și sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și de 1.000.000 euro, din contul societății comerciale într-un cont ce aparținea de fapt unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția.”

În ianuarie 2022, gruparea i-a cerut victimei încă 100.000 de euro, sub motivarea că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro. Din banii fraudați, Georgescu a folosit ulterior 100.000 de euro în campania electorală de la alegerile prezidențiale din 2024, scrutin anulat ulterior.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Ilfov. Ancheta continuă într-un dosar separat pentru cetățeanul italian implicat.

Din totalul banilor fraudați, suma de 100.000 de euro a fost folosită ulterior de Călin Georgescu pentru finanțarea campaniei sale prezidențiale de la sfârșitul anului 2024, alegeri care au fost anulate de instanță. Călin Georgescu se află în arest de la sfârșitul lunii septembrie 2026, după ce anchetatorii i-au percheziționat locuința din Mogoșoaia. Prin actul de sesizare, DIICOT a solicitat instanței menținerea sechestrelor asigurătorii și prelungirea arestului preventiv.