Concediat de două ori și reangajat prin instanță, un șofer STB riscă să fie dat afară din nou. Societatea îi desființează postul

Liderul Sindicatului Șoferilor din STB SA, Valer Ciobănescu, a primit un nou preaviz de concediere. Societatea a inițiat astfel a treia procedură de desfacere a contractului de muncă în ultimii șapte ani pentru acest angajat.

Șoferul de autobuz a publicat documentul primit din partea STB pe rețelele de socializare. Notificarea, datată 6 noiembrie 2026, stipulează desființarea postului de conducător auto transport rutier de persoane ocupat de el la Autobaza Floreasca.

Contextul desființării postului

Actualul preaviz diferă de cele anterioare. Societatea nu îi impută șoferului nicio abatere disciplinară și nu invocă o evaluare profesională slabă. Măsura are la bază un „plan amplu” de restructurare.

STB SA a intrat în procedură de insolvență pe data de 8 septembrie 2026. În conformitate cu noua structură organizatorică aprobată, conducerea societății a decis desființarea unui număr total de 1.793 de posturi. Decizia s-a luat în baza criteriilor de selecție stipulate în Contractul Colectiv de Muncă. Documentul nu menționează aplicarea specifică a acestor criterii în cazul postului deținut de liderul sindical.

Valer Ciobănescu a primit un termen legal de 20 de zile lucrătoare de preaviz, timp în care își va păstra integral drepturile salariale. Conform legii, angajatul are dreptul să participe la concursurile interne pentru alte posturi vacante din STB. Neînscrierea la concurs, respingerea la selecție sau refuzul unui nou post duc automat la finalizarea procedurii de concediere, conform bucuresti.ro.

Istoricul litigiilor dintre șofer și STB

Valer Ciobănescu se află la câțiva ani distanță de pensionare. Anterior, el a fost implicat în multiple dispute cu managementul companiei de transport.

În 2017, STB a deschis o acțiune în instanță împotriva șoferului din cauza unor declarații de presă. Compania a pierdut procesul în mod definitiv și a plătit cheltuieli de judecată. În 2018, Ciobănescu a primit sancțiuni salariale din cauză că a adus un jurnalist în cabina autobuzului.

Anul 2019 a marcat prima concediere, după unele critici la adresa directorului de atunci, Adrian Sorin Mihail. Șoferul a câștigat procesul. Judecătorii au constatat caracterul sindical al disputei, iar compania i-a plătit daune de aproximativ 40.000 de lei.

A doua concediere s-a produs în iunie 2020. Șoferul a postat un pamflet pe internet despre salariile cameramanilor din companie. A urmat un nou proces, câștigat definitiv în decembrie 2021 de angajat. Instanța a dispus reangajarea cu plata retroactivă a salariilor și daune morale de 10.000 de lei.