VIDEO Mamă și fiu din București, cercetați pentru incest. Ar fi avut relații sexuale timp de trei ani

O femeie de 54 de ani și fiul ei, în vârstă de 34 de ani, sunt cercetați pentru incest, după ce polițiștii din București au descoperit că cei doi ar fi întreținut relații sexuale timp de aproximativ trei ani. Mama și fiul au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Percheziții în locuința celor doi din Sectorul 1

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, anchetatorii suspectează că femeia și fiul acesteia ar fi întreținut raporturi sexuale consimțite începând cu anul 2023 și până în noiembrie 2026.

Cercetările au fost desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Secției 2 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Marți, 10 noiembrie, oamenii legii au descins la o locuință din Sectorul 1 al Capitalei, unde au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară.

În timpul verificărilor, polițiștii i-au identificat pe cei doi suspecți și au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă. Autoritățile nu au precizat public despre ce obiecte este vorba și nici ce probe au fost obținute în urma percheziției.

Polițiștii s-ar fi sesizat din oficiu după ce au primit o informație referitoare la cele două persoane.

Mama și fiul, plasați sub control judiciar pentru 60 de zile

După percheziție și audieri, femeia și fiul acesteia au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, în cazul amândurora a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Această măsură preventivă nu presupune încarcerarea, însă persoanele vizate trebuie să respecte obligațiile stabilite de autoritățile judiciare.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele. Polițiștii încearcă să documenteze presupusa relație și să stabilească dacă există suficiente probe pentru continuarea procedurilor penale.

Ce pedeapsă prevede legea pentru incest

Potrivit articolului 377 din Codul penal, relațiile sexuale consimțite între rude în linie directă, precum părinți și copii, dar și între frați și surori, constituie infracțiunea de incest.

Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la un an la cinci ani pentru această infracțiune.

Prin urmare, chiar dacă raporturile sexuale ar fi fost consimțite de ambele persoane, acest lucru nu exclude răspunderea penală atunci când există relația de rudenie prevăzută de lege. În cazul celor doi bucureșteni, anchetatorii urmează să stabilească dacă acuzațiile sunt susținute de probele administrate în dosar.