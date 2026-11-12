VIDEO Un colonel rus a fost ucis după ce mașina sa a explodat în Sankt Petersburg. Autoritățile au deschis o anchetă pentru omor

Un colonel din Forțele Armate ale Rusiei a fost ucis joi dimineață. Mașina sa a explodat în Sankt Petersburg. Un dispozitiv exploziv ar fi fost detonat la scurt timp după ce ofițerul a pornit de acasă. Autpritățile ruse au deschis o anchetă pentru omor, relatează Ukrainska Pravda.

Comitetul de investigații al Federației Ruse a confirmat că un militar a murit în urma unei explozii din districtul Pușkinski.

Bomba a explodat la scurt timp după ce colonelul s-a urcat la volan

Potrivit publicației locale Fontanka, ofițerul a ieșit joi dimineață din locuința sa din Șușari, s-a urcat la volan și a început să conducă spre ieșirea din curte. În acel moment, dispozitivul exploziv a fost detonat. Inițial, publicația rusă a relatat că o rudă a colonelului se afla în mașină și ar fi fost rănită în explozie. Ulterior, jurnaliștii au revenit asupra informației și au precizat că ofițerul era singur în autoturism.

Zona în care s-a produs explozia a fost izolată. Serviciile de securitate ruse caută persoana care ar fi amplasat dispozitivul exploziv artizanal, potrivit Fontanka.

Canalul de Telegram Exilenova+ susține, pe baza unor informații preliminare, că victima ar fi fost un colonel din Forțele Aeriene ale Rusiei.

Un alt ofițer rus a fost ucis într-un atac similar, în august

Nu este primul incident de acest fel înregistrat în zonă în ultimele luni. Pe 27 august, o altă mașină în care se afla un militar rus a explodat pe șoseaua Kolpinskoe, tot în Sankt Petersburg. Potrivit presei ruse, în urma atacului a murit un locotenent-colonel care făcea parte dintr-o unitate a Forțelor Aeriene și de Apărare Antiaeriană. Soția acestuia, aflată în autoturism, a fost rănită.

Comitetul de Investigații al Federației Ruse a confirmat ulterior că bărbatul decedat era militar, iar femeia rănită era soția sa.