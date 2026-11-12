Explicațiile lui Sorin Grindeanu pentru blănurile și ținutele scumpe ale colegilor din PSD: Nu pot să răspund pentru soțiile lor

Sorin Grindeanu a reacționat miercuri seară la polemica generată de luxul etalat de membrii PSD la o petrecere privată. Liderul social-democrat a fost nașul copilului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Mai multe imagini apărute pe rețelele sociale au surprins partenerele liderilor PSD în ținute extrem de scumpe.

Una dintre aparițiile intens comentate a fost cea a Sorinei Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu, care a accesorizat o rochie gri cu o haină de blană. Criticii din spațiul online au evaluat costul ținutei la câteva zeci de mii de lei.

Într-o intervenție la Antena 3, Sorin Grindeanu a abordat direct acest subiect sensibil.

„Încep prin a spune un lucru foarte clar: Partidul Social-Democrat nu e un partid perfect, nu e un partid imaculat și nu am să pretind, ca președinte al PSD, că suntem așa. Evident am fost afectat de acest eveniment.”

Liderul PSD își justifică papionul și critică opulența

Președintele PSD a explicat că poziția sa publică și nivelul salarial îi permit o ținută de gală, însă a recunoscut impactul negativ al extravaganțelor afișate de invitați.

„Vă spun sincer că, la nivel personal, evident, sunt un om care e al treilea om în stat și are un salariu decent și care își permite – nu sunt un om bogat, dar nu sunt un om sărac – care își permite să meargă, atunci când e naș, îmbrăcat într-un costum și cu papion. Dar nu e vorba despre asta. Este vorba despre o imagine proastă, greșită și pentru asta mi-am cerut eu scuze în fața românilor și vă recunosc că nu mi-am revenit câteva zile bune și nici acum.”

Atacuri la fosta guvernare

Sorin Grindeanu a subliniat discrepanța dintre realitatea economică lăsată în urmă de guvernarea precedentă și impresia lăsată de social-democrați, recent ajunși la putere.

„Am chiar certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupți de realitate. Că, în timp ce un an jumătate Bolojan a tăiat tot și a dus România în cap, noi ne strângem undeva și nu ne dăm seama, fiind veniți noi la guvernare de o săptămână, nu ne dăm seama de realitate și ăsta a fost motivul pentru care, în primul rând, am ieșit să-mi cer scuze. Sigur că nu pot să răspund pentru modul în care se îmbracă unii dintre colegii mei sau de soțiile domniilor lor, dar, ca președinte al Partidului Social Democrat, mi-am cerut scuze și încerc și în seara aceasta, dar vă asigur de ceva, că nu suntem rupți de realitate.”

La evenimentul din Timișoara a fost prezentă conducerea centrală a PSD, alături de o bună parte din Executiv. Printre invitați s-au numărat Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, și foștii miniștri Alexandru Rafila și Bogdan Ivan.