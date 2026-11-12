Când se lansează portofelul digital în România și cine îl va putea utiliza. Funcțiile noului RO Wallet

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a confirmat menținerea termenului de 14 ianuarie 2027 pentru lansarea oficială a portofelului digital RO Wallet. Aplicația mobilă va oferi cetățenilor posibilitatea de a-și dovedi identitatea și de a stoca documente electronice într-un mediu securizat.

În primă fază, aplicația va permite utilizatorului să prezinte selectiv Datele de Identificare Personală (PID) și anumite atestate electronice de atribute (adresa de domiciliu, reședința și permisul de conducere). Accesul inițial va fi restricționat la persoanele care au deja o carte electronică de identitate (CEI). Mecanisme alternative de înrolare pentru documentele de identitate clasice vor fi integrate treptat pe parcursul anului 2027.

Ce va conține portofelul la lansare

Viky Mănăilă, expert european eIDAS și consilier onorific al ministrului Afacerilor Interne, a clarificat componentele RO Wallet.

„Datele de identificare personală, cunoscute sub denumirea de PID (Person Identification Data), sunt echivalentul identității digitale. A nu se face confuzia că acestea reprezintă copia cărții de identitate. Această identitate digitală are rolul de a identifica o persoană în mod sigur și univoc ca fiind acea persoană.”, a decllarat acesta pentru Profit.ro.

Pe lângă datele minime stabilite prin regulamentul Uniunii Europene (nume, prenume, cetățenie, data și locul nașterii), statul român a decis includerea Codului Numeric Personal (CNP) și a atributelor referitoare la palierele de vârstă (peste 14, 16, 18 și 65 de ani). Această structură permite utilizatorului să dovedească împlinirea unei vârste legale (de exemplu, pentru platformele de pariuri) printr-o simplă scanare de cod QR. Sistemul va oferi doar un răspuns de validare („da” sau „nu”), fără a transmite data exactă a nașterii.

De asemenea, RO Wallet va integra atestate electronice direct de la emitent. Băncile vor putea emite atestate pentru codul IBAN, ceea ce elimină necesitatea prezentării unor extrase fizice de cont. Plățile prin RO Wallet vor depinde exclusiv de adaptarea sistemelor bancare. Estimările MAI indică disponibilitatea tuturor funcționalităților până la finalul anului 2027.

Costuri de peste 100 de milioane de euro pentru soluția germană

Utilizarea RO Wallet va fi gratuită și complet voluntară pentru cetățeni. Nicio instituție nu va putea condiționa un serviciu exclusiv de utilizarea portofelului digital.

România a optat pentru adoptarea soluției open-source dezvoltate de Germania. Deși codul sursă este gratuit, Ministerul Economiei și Digitalizării estimează un impact financiar de peste 100 de milioane de euro (572 milioane de lei) pentru anul 2027, la care se adaugă 92,7 milioane de lei pentru cheltuieli de personal.

Reprezentanții MAI au justificat suma alocată.

„Bugetul estimat pentru anul 2027 nu reprezintă exclusiv costul ajustării soluției germane la condițiile specifice țării noastre, ci reflectă valoarea cumulată a cheltuielilor necesare la nivelul tuturor instituțiilor cu roluri și responsabilități în cadrul ecosistemului național EUDI Wallet.”

Costurile acoperă adaptarea platformei pentru buletinele vechi, infrastructura hardware necesară tuturor instituțiilor implicate (MAI, STS, ADR, DNSC), procedurile de certificare și testările de securitate cibernetică impuse de reglementările europene.