Fără facultate, dar cu salarii de până la 10.000 de lei. Meseriile tehnice căutate de fabricile din România

In cazul tinerilor care vor să înceapă să câștige bani imediat după liceu, o meserie tehnică poate fi o alternativă la traseul profesional bazat pe studii universitare, mai ales că pregătirea practică le permite să dobândească abilitățile cerute de companii încă din timpul școlii.

În plus, practica plătită și programele de ucenicie pot facilita trecerea de la pregătirea profesională la angajare, într-o piață în care deficitul de personal calificat le oferă absolvenților mai multe șanse să găsească un loc de muncă.

Salarii de 5.000 de lei la început de carieră și până la 10.000 de lei după câțiva ani

Meseriile tehnice sunt tot mai căutate de angajatorii din industrie, care au nevoie de personal calificat pentru activitățile de producție, exploatarea și întreținerea echipamentelor și funcționarea utilajelor.

În anumite domenii, salariile pentru angajații aflați la început de carieră ajung la aproximativ 5.000 de lei lunar, iar experiența acumulată poate duce la dublarea veniturilor, până la 10.000 de lei, în funcție de specializare și de cerințele postului. Companiile au nevoie de lucrători care cunosc procesele tehnice și pot ocupa posturile pentru care pregătirea practică este esențială, iar angajații care își dezvoltă competențele și acumulează experiență pot avea acces la poziții mai bine plătite.

Industria prelucrătoare caută cel puțin 5.600 de angajați, dar nu găsește suficienți meseriași

Deficitul de personal este una dintre problemele cu care se confruntă industria prelucrătoare, unde necesarul este estimat la cel puțin 5.600 de angajați, în timp ce peste 23.000 de tineri au absolvit învățământul profesional anul trecut. Numărul absolvenților nu acoperă însă cererea pentru toate calificările de care au nevoie companiile, iar lipsa lucrătorilor pregătiți se resimte în sectoarele care depind de personal tehnic.

Mai mult decât atât, problemele sunt accentuate și de plecarea meseriașilor români în state din vestul Europei, unde aceștia caută salarii mai mari, astfel că fabricile din România ajung să recruteze personal calificat inclusiv din Asia pentru a-și completa echipele.

Practica plătită și ucenicia pot transforma pregătirea profesională în locuri de muncă

Colaborarea dintre școlile tehnologice și companii le oferă elevilor posibilitatea să desfășoare practică în fabrici și să se familiarizeze cu activitatea pe care o vor avea după absolvire, iar faptul că orele de practică sunt plătite poate reprezenta un sprijin financiar încă din timpul studiilor.

În plus, contactul direct cu angajatorii îi ajută să înțeleagă cerințele posturilor și să acumuleze experiență înainte de a intra pe piața muncii.

Meseriile tehnice pot deveni o alternativă la facultate pentru tinerii care vor să câștige bani mai repede

Alegerea unei școli profesionale sau a unui liceu tehnologic nu ar trebui privită ca o variantă de rezervă pentru elevii care nu urmează un traseu universitar, ci ca o decizie profesională care trebuie raportată la aptitudinile tinerilor și la cererea angajatorilor. În condițiile în care industria are nevoie de personal calificat, iar unele meserii oferă salarii competitive încă de la începutul carierei, orientarea profesională ar trebui să țină cont și de oportunitățile concrete de angajare, nu doar de presiunea de a urma o facultate.