Salariații cu chirii sau dividende ar putea scăpa de CASS pe aceste venituri. Ce prag prevede proiectul depus la Senat

Cum se plătește acum contribuția

În sistemul actual, angajatorul reține lunar CASS aferentă salariului, direct din venitul angajatului. Obligația de plată se extinde însă și asupra altor câștiguri ale aceluiași salariat, cum ar fi chiria primită pentru un apartament, dividendele încasate de la o firmă sau banii obținuți ca PFA.

Pentru acestea, suma datorată se stabilește distinct, în funcție de totalul veniturilor, și este raportată la ANAF prin declarația unică.

Rezultatul, potrivit sursei citate, este că angajatul ajunge să contribuie de două ori la sistemul de sănătate, prin salariu și, separat, prin veniturile obținute în plus.

Derogarea propusă și plafonul de 120.000 de lei

Inițiativa introduce o excepție de la această regulă. Cine primește în cursul anului un salariu din care CASS este reținută la sursă ar fi scutit de contribuție pentru restul câștigurilor, cu condiția ca acestea să nu treacă, cumulat, de 120.000 de lei anual.

În situația în care plafonul este depășit, CASS s-ar calcula numai pe diferența de peste 120.000 de lei, nu pe întreaga sumă încasată. Procentul contribuției nu se modifică, fiind cel stabilit în prezent de Codul fiscal.

Asigurat deja, fără beneficii suplimentare

În expunerea de motive, inițiatorii pornesc de la ideea că angajatul are deja asigurare medicală, datorită sumei care i se oprește lunar din salariu.

Banii plătiți în plus pentru chirii sau dividende nu îi deschid accesul la alte servicii medicale, el beneficiind de același pachet de bază ca toți ceilalți asigurați. Cu alte cuvinte, susține inițiatorul, contribuabilul dă mai mulți bani fără să primească ceva în plus.

Trimiterea la Constituție

Proiectul face referire la principiul constituțional al „justei așezări a sarcinilor fiscale”. Inițiatorul recunoaște dreptul statului de a impune contribuții, însă consideră că acestea trebuie menținute în limite rezonabile și în proporție cu scopul pentru care sunt colectate, adică susținerea financiară a sistemului de sănătate.

Un precedent în legislație, dar mai larg

Mecanismul nu este nou în legislația românească. În forma sa anterioară, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății condiționa plata contribuției pe chirii, dividende, dobânzi sau drepturi de autor de lipsa unui alt venit principal, de exemplu salariul.

Actuala propunere merge însă mai puțin departe decât prevederea veche, pentru că nu exceptează integral câștigurile suplimentare.

Plafonul de 120.000 de lei pe an are rolul de a-i proteja pe cei care obțin sume complementare mici și medii. Pentru persoanele cu încasări mari în afara salariului, obligația de plată ar rămâne valabilă pentru tot ce trece de această limită, conform aceleiași surse.

Ce ar pierde bugetul

Recunoscând că sub plafon încasările statului din CASS s-ar diminua, inițiatorul consideră că efectul asupra bugetului ar rămâne redus.

Explicația ține de două aspecte: veniturile mari, de peste 120.000 de lei, ar fi în continuare supuse contribuției, iar o povară fiscală mai mică i-ar putea determina pe mai mulți contribuabili să declare tot ce câștigă.